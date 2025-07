A- A+

luto Fabiana Justus desabafa após morte de Preta Gil: 'Dá muitos gatilhos' Além do lamento pela perda, a empresária reforçou que torcia pela recuperação de Preta

A empresária Fabiana Justus, de 38 anos, falou nesse domingo, 27, sobre o impacto emocional causado pela morte de Preta Gil, aos 50 anos, em decorrência de um câncer. Em publicação feita no Instagram, ela relatou que a notícia desencadeou gatilhos relacionados à sua própria jornada contra a leucemia mieloide aguda, da qual está atualmente em remissão.

"Não tem como não ficar mal. Nós, pacientes oncológicos, torcemos muito uns pelos outros. É uma sensação de que ‘uma de nós’ se foi", escreveu. Ela também disse que, apesar da tristeza, conta com o acompanhamento de sua equipe médica para lidar com momentos de vulnerabilidade. "Meus médicos sempre ficam relembrando que cada paciente é um, cada doença é uma, cada corpo é um e cada resposta é uma."

Mesmo sem contato presencial, Fabiana compartilhou que recebeu mensagens de apoio de Preta Gil enquanto ainda estava internada. "Preta me mandou mensagens de força. Um carinho muito especial que me marcou. Me mostrou muito quem ela era", escreveu. Segundo ela, o gesto fortaleceu a admiração que já nutria pela artista.





A empresária já havia prestado uma homenagem à cantora anteriormente, quando a notícia da morte foi confirmada no domingo, 21, em Nova York. Na nova mensagem, além do lamento pela perda, Fabi reforçou que torcia pela recuperação de Preta. "Eu estava torcendo e rezando tanto por ela... que descanse em paz."

