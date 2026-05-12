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FAMOSOS Fabiana Justus comemora fim do tratamento contra câncer e faz fotos com seu médico Filha de Roberto Justus, Fabiana passou por um transplante de medula ainda em 2024, através do Sistema Único de Saúde (SUS)

Diagnosticada com leucemia mielóide aguda em janeiro de 2024, Fabiana Justus foi ao Instagram celebrar o fim de seu tratamento. Em postagem emocionada feita após sua última consulta, a criadora de conteúdo compartilhou uma série de fotos ao lado do médico Nelson Hamer, que a acompanhou nos últimos dois anos.

"Algumas das selfies tradicionais com meu médico (e anjo) Dr. [Nelson Hamer]", escreveu Fabiana na legenda. "Hoje tive consulta e meu tratamento realmente acabou! Agora é acompanhamento de 3 em 3 meses!"

"Dr. Nelson, muito obrigada por tudo! Sei que ainda temos muitas consultas pela frente mas não podia deixar de vir aqui publicamente agradecer a você e a toda a sua equipe maravilhosa por tudo!", finalizou ela na postagem.

Filha de Roberto Justus, Fabiana passou por um transplante de medula ainda em 2024, através do Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2025, ela conheceu seu doador, um homem norte-americano, por vídeo e o agradeceu pela doação.

Como disse Fabiana na postagem, agora ela seguirá tendo acompanhamento médico trimestral para garantir que a doença está em remissão.

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