Famosos Fabiana Justus celebra Dia das Mães com a família reunida após diagnóstico de leucemia da avó A influenciadora compartilhou um registro ao lado da mãe, Sacha Chryzman, e da avó, Celia Chryzman

Fabiana Justus comemorou o Dia das Mães nesse domingo (11), com uma publicação especial nas redes sociais.

A influenciadora compartilhou um registro ao lado da mãe, Sacha Chryzman, e da avó, Celia Chryzman, em um reencontro marcado por significado após um ano desafiador para a família.

"Hoje foi um dia muito especial! Um ano depois de passar o Dia das Mães isolada, sem minha mãe… e também depois de uma recente longa internação da minha vó, hoje pudemos estar todas juntas! E ainda por cima chegar de viagem e ficar agarrada nos meus pitucos! Que bênção e presente divino! Amor que não cabe em mim!", escreveu na legenda da foto.



A comemoração ganhou ainda mais significado porque, além de Fabiana ter enfrentado um diagnóstico de leucemia mieloide aguda, a avó também foi diagnosticada recentemente com a mesma doença.

A influenciadora passou por um transplante de medula óssea há um ano. Já Celia segue em tratamento e precisou usar máscara durante o encontro.



Nos comentários, Sacha respondeu com carinho à filha: "Que dia especial! Agora e sempre comemoraremos todas as datas juntas! Toda família reunida! Deus é maravilhoso e você, filha, é sensacional! Feliz Dia das Mães!"



Fabiana foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro de 2024, poucos meses após o nascimento de seu terceiro filho, Luigi.

Em entrevista à Quem, ela falou sobre como a maternidade foi essencial durante o processo.



"Foi a minha maior dificuldade e ao mesmo tempo a minha maior força. Ser mãe com certeza foi o que me salvou. O que me deu toda a energia que eu precisava para enfrentar a batalha", disse.

Mãe também das gêmeas Sienna e Chiara, de 6 anos, Fabiana afirma que se sente "renascida" após o período de tratamento.

