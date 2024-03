Fabiana Justus passa por transfusão de sangue após transplante de medula

A- A+

Fabiana Justus, influenciadora e filha do empresário Roberto Justus, disse que vai passar por uma transfusão de sangue neste sábado, 30 de março. Recentemente, ela passou por um transplante de medula. Em stories do Instagram, ela mostrou que está de volta ao hospital e explicou que o procedimento é comum e faz parte do processo. Na publicação, ela ainda incentivou os seguidores: "doem sangue".

"Quando eu falei que ia fazer a transfusão, muita gente ficou preocupada. Gente, durante todo o tratamento, desde a outra internação, eu também tive que tomar muitos sacos de transfusão de sangue e de plaquetas, porque faz parte", disse.

"Como eles zeram nossa medula, os números vão caindo e hemoglobina às vezes cai e precisa repor, então é super normal. Só comentei porque minha boca estava super branca e para dividir, porque é importante doar sangue. Quem faz esse tipo de tratamento precisa muito", completou.

Transplante de medula

Aos 37 anos, Fabiana foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro, após uma visita ao pronto-socorro devido a dor nas costas e febre. Após o diagnóstico, a influenciadora iniciou um tratamento de quimioterapia, necessitando de internação para o primeiro ciclo, com duração de um mês.

Nesta semana, contudo, a influenciadora conseguiu um doador anônimo de medula 100% compatível e, na última quarta-feira, 27, passou pela cirurgia de transplante. No dia seguinte, ela explicou que preferiu manter a informação restrita a um círculo muito pequeno, incluindo apenas seus pais, Sacha Chryzman e Roberto Justus, além do marido, Bruno Levi D'Ancora, até que o transplante fosse concluído.

Veja também

BBB 24 Confeiteiro faz 'bolo de calabreso' com a cara de Davi, do 'BBB 24'