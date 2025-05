A- A+

Famosos Fabiana Justus explica inchaço após ter reação ao transplante de medula A influenciadora contou que está lidando com uma reação comum nesse tipo de procedimento: a GVHD, sigla para doença do enxerto contra o hospedeiro

Um ano após passar por um transplante de medula óssea no tratamento contra a leucemia, Fabiana Justus, de 38 anos, atualizou sobre seu estado de saúde aos seus seguidores do Instagram.

A influenciadora, que é filha do empresário Roberto Justus, contou que está lidando com uma reação comum nesse tipo de procedimento: a GVHD, sigla para doença do enxerto contra o hospedeiro.

"É como se fosse assim: a medula ataca partes do corpo do receptor, porque ela entra no corpo e não reconhece onde está, por mais compatível que seja", explicou.

Apesar de a medula do doador ser 100% compatível com a dela, esse tipo de resposta do organismo é considerada esperada por médicos, segundo a própria Fabiana.



Para controlar a GVHD, ela precisou iniciar um tratamento à base de corticoides - o que trouxe novos desafios. "São doses altas, e o corpo sente de várias maneiras", contou.

Um dos efeitos colaterais mais temidos por ela é o risco de desenvolver diabetes, além do inchaço, o que a motivou a intensificar sua rotina focada em bem-estar.



Desde então, ela eliminou o açúcar da alimentação, reduziu os carboidratos e intensificou a prática de exercícios físicos.

"Comecei uma dieta cetogênica. Estou fazendo muito exercício. Tudo isso pra tentar minimizar os efeitos do remédio", disse.

Story publicado por Fabiana Justus. Foto: Reprodução/Instagram

Mesmo com os cuidados, Fabiana relatou inchaço, especialmente na região abdominal, e um aumento de peso.

"Inchei uns 2 quilos. Não tem muito o que fazer. Imagina se eu não estivesse fazendo nada e me controlando? A gente sempre tem que dar o nosso melhor", desabafou.



Atualmente, ela está na fase de desmame lento do corticoide e segue em acompanhamento médico constante.

Apesar dos desconfortos, Fabiana ressaltou que se sente bem e com a GVHD controlada. "Importante é que estou bem!", afirmou.



Ao fim do desabafo, ela ainda compartilhou com bom humor que foi treinar após a conversa com os seguidores.

"Fazendo o máximo pro corticoide não diminuir os músculos que eu luto tanto pra conquistar (risos)", brincou.

