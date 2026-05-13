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TELEVISÃO Fabiana Karla se diverte com vilania de Graça em "A Nobreza do Amor": "Apronta uma atrás da outra" Atriz pernambucana celebra o fato de poder fazer uma personagem com sotaque nordestino

RIO DE JANEIRO (RJ) - Em mais de 20 anos de carreira na televisão, a pernambucana Fabiana Karla esteve em seis novelas. Sete anos após sua última experiência com o formato, ela retornou aos folhetins em “A Nobreza do Amor”, atual trama da TV Globo no horário das 18h, com um bônus: a oportunidade de viver uma personagem nordestina.

Em entrevista à Folha de Pernambuco concedida nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, a atriz falou sobre o sentimento de liberdade neste novo trabalho. “Nunca foi uma coisa que me pediam antes [esconder o sotaque], mas cada personagem tem o seu contexto. Eu ficava muito à vontade com isso, porém, desta vez eu me espalhei. Estou em casa. Nos bastidores, também é muito nordestino junto. Está sendo muito gostoso”, aponta a artista.

Ambientada nos anos 1920, a história de “A Nobreza do Amor” transita entre dois lugares fictícios: o reino africano de Batanga e Barro Preto, cidade localizada no interior do Rio Grande do Norte. Fabiana faz parte do núcleo brasileiro da obra escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., interpretando a espalhafatosa Graça Bonafé.



Mãe do vilão Mirinho (Nicolas Prattes), a personagem vive armando ao lado de sua futura nora, Virgínia (Theresa Fonseca), para prejudicar a mocinha Alika (Duda Santos). “Ela realmente apronta uma atrás da outra. Isso é bom, porque é um motor da trama. Cada vez mais eu me divirto com a personagem e com o que estão escrevendo para ela”, confessa Fabiana.

Graça também está sempre disposta a “passar pano” para as artimanhas do primogênito, enquanto rejeita e destrata a tímida Ana Maria (Julia Lemos), sua caçula, vista como o “patinho feio” da família. “A Graça é muito ambiciosa e ela não enxerga a filha como um veículo para essa ambição. Já Mirinho é um artifício para os desejos dela. Mas eu espero muito que a Ana Maria tenha uma virada e cale a boca dessa mãe”, diz.

Mãe de três filhos, Fabiana Karla aponta uma única semelhança com Graça em relação à maternidade. “Acho que sou uma mãe um pouquinho controladora no sentido de que eu gosto de estar com os meus por perto. Mas isso é cuidado, gente. O filho pode ter a idade que for, você vai querer saber onde está e o que está fazendo. Às vezes você é silenciada no WhatsApp? É! Mas mamãe está aqui”, brinca.

Com os filhos da ficção, a pernambucana também tem desenvolvido relações afetuosas. “Nicolas é intenso como eu. Então, foi amor à primeira vista. A gente faz tudo com muita muita complicidade”, conta. “Julia também é pernambucana e é uma atriz maravilhosa. Como a Graça é muito cruel com a Ana Maria, eu tento acarinhá-la ao máximo nos bastidores, para deixá-la confortável”, revela.

Um dos destaques da personagem de Fabiana é o seu figurino extravagante. A mania de grandeza da esposa de Casemiro (Cássio Gabus Mendes) também se reflete nas roupas nada modestas que ela veste, sempre exagerando nas cores, brilhos e peças em formato de peixes, conchas, caranguejos e boto-cor-de-rosa.

“A equipe de cabelo, maquiagem e caracterização me ajudou muito na construção da personagem. Se ela entrar em cena calada, com aquele chapéu enorme, você já sabe a que veio. Já existe uma Graça aí. Claro que depois vem um texto maravilhoso e a gente começa a colocá-lo em pé através desse corpo”, analisa.

*O repórter viajou ao Rio de Janeiro a convite da TV Globo.

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