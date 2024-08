A- A+

BAKE OFF BRASIL Fabiana Karla estreia no gastronômico "Bake Off Brasil: Mão na Massa" Atriz pernambucana participa de entretenimento gastronômico e afirma estar em seu melhor momento

Quando criança, Fabiana Karla se lembra de passar o dedo nas massas feitas pela avó, que em seguida lambuzava o nariz da neta, com carinho.



É exatamente essa atmosfera familiar que hoje sente na tenda do “Bake Off Brasil - Mão na Massa”. Em sua primeira temporada à frente do talent show gastronômico do SBT, a atriz e apresentadora pernambucana não esconde que vive uma fase de encantamento com a nova atividade.



“É um cenário lindo, cheio de doçura. A gente está se esmerando muito para fazer jus às outras temporadas, que foram de sucesso e mantiveram o programa na grade. Estamos na 10ª edição e eu agradeço essa aposta. Nos tornamos uma família bem homogênea, como uma boa massa”, derrete-se.





O programa é exibido pelo SBT e pelo Discovery Home & Health, mas também fica disponível para os assinantes do streaming Max. Todos os 19 episódios já foram gravados e a expectativa é de que a final seja exibida em dezembro no SBT.

Você já trabalhou como apresentadora antes, mas é a primeira vez que está à frente de um programa culinário. Como você se preparou?

Me preparei não me preparando. Todo mundo queria que eu assistisse, mas eu acho que o André (Heiras, diretor-geral) foi muito sábio quando falou: “não assista nada”. Eu já assistia, tinha alguns flashes frescos na memória. Adoro fazer essas experiências culinárias, deixei fluir, fui eu.



Só me preparei para dar as informações certas e ter a postura correta em cada dinâmica. Estudei muito bem as provas. Acho que tive uma parceria grande com a direção, que me deixou à vontade. Se eu tivesse querido ter uma postura, talvez ocorresse um risco que, acredito, nem era proposta. O convite não teria sido feito para mim, porque eu não sou essa pessoa, eu sou a que vive aquilo. A minha preparação foi me entregar.

Você leva jeito na confeitaria?

Sou de uma família com muitas boleiras. Nossas mulheres gostam de fazer bolo. Minha avó fazia, mas eu só tenho experiência de bolo mesmo com a doutora Lorca (personagem do “Zorra Total”, humorístico da Globo), quando eu puxava o gavetão e estava tudo ali (risos). Só que eu tinha vontade de fazer alguma coisa nesse sentido, sim.



Gosto de gente e da experiência de estar ali, vendo a vida de cada pessoa. Tem coisa melhor? Parece casa de família, é bolo, é comida, é gente... Eu tinha muita vontade de viver isso. Fico jogando para o universo até que vem. E que bom que foi agora.

Qual foi sua principal motivação para aceitar esse convite?

Cresci assistindo ao SBT. De maneira geral, a gente tem muitas memórias afetivas ligadas à emissora e eu me imaginava muito aqui. Já estive no SBT em outro momento, no Teleton, e fui muito feliz. Ficou aquela paquera, uma coisinha gostosa no coração.



Fazer um programa como o “Bake Off”, entrar em um lugar que já é sucesso, é muito bom. É um baita desafio, uma responsabilidade enorme, mas eu também sabia que era com o André (Mifano) e a Carole (Crema). A gente teve reunião antes, entendeu como seria, fiquei mesmo feliz. Estou em uma fase da minha vida que não faço mais nada que não me deixe assim.

Como foi a experiência? Muito diferente de tudo que você fez na sua carreira?

Meu personagem é mais difícil, porque sou eu mesma. Empresto só minha verve, minha espontaneidade, o que eu sou. E, às vezes, até me pergunto: “será que estou muito calma, muito tranquila”? Mas é porque eu, na vida real, sou assim. Me senti em casa, verdadeiramente em paz na tenda.



Era como uma extensão da minha sala, da minha cozinha. Uma cozinha muito chique, elegante e gigantesca, claro, e com muita gente boa envolvida. Gosto de gente. Sou curiosa, fico olhando cada pessoa, escutando, me envolvendo, ou seja, acho que estou no lugar certo. Posso dizer que me encontro no meu momento profissional.

