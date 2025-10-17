A- A+

SAÚDE Fabiana Karla fala sobre diagnóstico de altas habilidades e explica uso de colar de girassóis Raquel Lyra, governadora de Pernambuco, gravou vídeo com a atriz em aeroporto e fez convite para projeto estadual

A atriz Fabiana Karla falou à governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, sobre sua neurodivergência. As duas se encontraram casualmente, na última quarta-feira (15), no aeroporto de Doha, no Catar, e o momento foi compartilhado no Instagram.

No vídeo, publicado na página de Raquel Lyra na rede social, a governadora questiona a artista sobre o uso do cordão de girassóis. O colar decorado com as flores serve para identificar pessoas com doenças ou deficiências ocultas.

“É uma coisa que é bacana a gente mostrar. Por exemplo, às vezes eu estou na fila [garantida] por lei, e as pessoas não sabem”, explicou Fabiana, que recebeu o diagnóstico de altas habilidades e de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

“Quando você fala em superdotação, todo mundo só pensa naquela coisa genial do Luciano Huck, mas ninguém entende as angústias dentro desse processo. É uma longa caminhada e eu estou, devagarzinho, aprendendo”, disse a atriz, que estava viajando para a Índia.

Fabiana destacou que o cordão de girassóis é reconhecido mundialmente. “Isso é muito importante, inclusive para a gente poder identificar e fazer alguma coisa pelas crianças da rede de ensino estadual”, afirmou.

Durante o bate-papo, Raquel Lyra convidou a artista para ser madrinha do EntreLaços, programa estadual que visa implementar ações pedagógicas que promovam a saúde mental e que previnam e enfrentem as múltiplas manifestações de violência no cotidiano escolar. “Quer bater um papo sobre o projeto?”, convidou a governadora.

Fabiana aceitou imediatamente o convite. “Já estou emocionada, porque quero mais é dividir isso, para que mais pessoas tenham acesso a tudo o que eu estou buscando”, disse a atriz.



