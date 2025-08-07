A- A+

Famosos Fabiano, da dupla com César Menotti, perdeu 52 quilos; saiba como Cantor de 47 anos apostou na combinação de diferentes métodos para emagrecer

Fabiano, da dupla sertaneja César Menotti & Fabiano, de 47 anos, compartilhou o que fez para emagrecer 52 quilos. A mudança no peso foi precedida por uma transformação no estilo de vida do cantor.

Segundo a publicação do artista, além de ter iniciado um tratamento utilizando canetas emagrecedoras, ele também adotou uma alimentação saudável e equilibrada e iniciou uma rotina de exercícios físicos.





“Está achando que é só usar a canetinha milagrosa e fica tudo certo, né? Não é por aí não. Ela ajuda, mas tudo faz parte de um processo. Mudança de hábito, alimentação, treino”, conta.

O cantor ressalta que apenas as canetas emagrecedoras não são o suficiente para garantir a perda de peso. Por isso, ele explica que é necessário combinar este tratamento com outros métodos que estimulem hábitos mais saudáveis.

