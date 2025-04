A- A+

Hip hop Fabidonas estreia clipe "Chama Ela" celebrando as mulheres no hip hop; assista Artista e rapper pernambucana lança videoclipe inédito pelo selo Escada Music, da Batalha da Escadaria, com gravação no centro do Recife

Defendendo versos de autoestima, empoderamento e valorização das mulheres, a rapper pernambucana Fabidonas (@fabidonas) estreou o clipe “Chama Ela”, pelo selo Escada Music, da Batalha da Escadaria - Recife (@batalhadaescadaria).



A partir da produção autoral, a artista que atua desde a década de 90 na cultura hip hop no estado, enaltece o crescimento feminino no movimento urbano, além da transformação e contribuição das mulheres para a arte, cultura, educação, literatura, poesia e pautas racial, social, de gênero e política.

Todas as cenas do videoclipe foram captadas no centro do Recife, destacando a arte de rua da cidade e as memórias urbanas.



As mensagens da artista dialogam diretamente com vivências, atos de resistência e ações de sobrevivência, dando voz, acesso e conexão às pessoas das periferias locais.



Ela também é mãe, poeta, arte-educadora, produtora cultural, graduanda em serviço social e ainda jurada da Batalha da Escadaria, patrimônio imaterial e cultural do Recife.



Assista:

Sobre o videoclipe

Com direção e a edição assinadas por Flávio Marques audiovisual, o videoclipe tambpem conta com colaboração da própria Fabidonas e de Luiz Carlos, criador da Batalha da Escadaria.

Já Lucas Lurofelli, filho da artista, fica à frente da produção musical juntamente com Tufão PDR, enquanto a PDR Produções Records (PE) é a responsável pela captação/gravação de áudio, mixagem e masterização no estúdio, além de Dj Beto nos scratchs (técnica musical utilizada para produzir sons e efeitos). Larissa Rossini, filha da rapper, atua no videoclipe. A assessoria de imprensa tem a autoria de Daniel Lima.

“Chama ela, chama ela pra jogar/chama ela, bota esse som pra tocar/chama ela, sintoniza os alto falantes/chama ela, pra versar, pra versar”, diz o refrão da letra.“Chama Ela” é uma conquista para a cantora e compositora, que está lançando um videoclipe pela primeira vez. De fato, ela investe na carreira solo há cinco anos, de maneira independente.

“O clipe reforça que as nossas vozes são poderosas na luta pelo fortalecimento cada vez mais das mulheres que fazem e já fizeram arte urbana no estado e no Brasil. O movimento é e sempre foi de resistência”, declara Fabidonas.

Sobre a artista

Como rapper, Fabidonas atua desde 2004, quando formou o grupo "Donas", lançando uma demo pelo Selo “In-Bolada Records” e consequentemente sendo indicada para o prêmio “Hutuz” como melhor demo feminina em nível nacional.



E assim é referência na resistência feminina dentro do movimento hip hop no Nordeste e no Brasil. Ela também ocupa a liderança da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop PE (FNMH2PE), além de representar o estado na Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop (FNMH2).

“Filha de uma deusa, valente!/fui preparada!/minha mãe se dedicou, grata pelo que aprendi/

quero junto às verdadeiras que torcem por mim/1998 eu tava lá, 2004 eu nem te vi por lá/respeita a história fera!/meu corre é a vera!/rap, minha vivência, resistência eu faço parte dela!”, conta e canta neste trecho da letra.

“Toda essa caminhada rende o amadurecimento das letras e das críticas sociais as quais abraçamos e compartilhamos. A cultura hip hop transforma socialmente, sobretudo nós mulheres que vivemos em uma sociedade estruturada pelo patriarcado. Diante dessas consequências, as mensagens, a música, o audiovisual e toda a diversidade da arte contribuem para o empoderamento e valorização das mulheres, trazendo autoestima numa perspectiva de transformação da realidade”, acrescenta.

Ainda na composição, a artista valoriza a sua essência, identidade e trajetória, fortalecendo o protagonismo do povo preto, indígena, das mulheres cis e trans, das pessoas não binárias e LGBTQIAPN+. Ela contribui para a preservação de todas as raças e gêneros que encontram na cultura urbana uma forma de transformar realidades em conquistas e de lutar por direitos.

“Eu vi corrida, conquista e o rap salvar vidas/andei na pilha!/com a trilha sonora das antigas!/já era voz e autora/a minha própria emissora”, destaca na letra.



Fabidonas entrou no universo das plataformas digitais em 2020, com a música “Meu Corre”. Em 2023, lançou o som “Dona de Mim”. No mesmo ano, compôs a letra de “Chama Ela”, lançada agora no mundo virtual. Todos esses sons são ritmados pela produção musical de Lurofelli, também rapper e dj. Ele faz parceria com a própria mãe desde o primeiro lançamento dela, trazendo nos beats uma união entre os ritmos da cultura popular, rap, boom bap, trap, funk, afrobeat, soul e dub, para dar vida e voz às rimas e à poesia da artista.

Ela reúne participações diretas em coletivos artístico-culturais e de ativismo social, como a primeira “Crew de Mulheres do Hip Hop de Pernambuco”, "Rosas Urbanas", "Êxito d' Rua" , "Rede de Resistência Solidária" e "Diandanças" (produção Baile Consulta Black). A artista tem criado elos com outras ativistas da cena hip hop, a exemplo do projeto “Rap de Afoitas”, formado por mulheres, além do grupo “Pregando Rap PE” .

Trajetória

Entre as realizações de Fabidonas estão apresentações nas batalhas de rima, atuações como jurada de campeonatos de rima e de dança, shows, produções, palestras, participação em festivais, homenagens etc.

Ela já ocupou espaços como Fórum Social Mundial/RS; Festival Preamp; TV Universitária; Encontro Estadual de Hip Hop; Festival de Inverno Garanhuns (FIG - 14ª e 27ª edições); Batalha de Freestyle Red Bull RJ/PE; Polo Hip Hop; show Zé Brown apresenta talentos; Batalha da Escadaria (pocket show no Duelo Nacional de MC's).



Também participou do palco Rec Beat; foi palestrante do documentário Racionais MC's e da Semana da Consciência Negra da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap); jurada das batalhas do Festival de Literatura de Pernambuco, STU Skateboard, Duelo Nacional de MC’s; Jornada de MC’s no REC'n'Play (pocket show com os coletivos ‘Pregando Rap PE’ e ‘Rap de Afoitas’); homenageada pela Associação Metropolitana de Hip Hop - PE; participação e produção no lançamento da primeira Cypher de Mulheres do Hip Hop de Pernambuco - "Afoitas”.

Ficha técnica do videoclipe:

Voz e composição: Fabidonas

Selo: Escada Music (Batalha da Escadaria - Recife/PE)

Direção e edição do clipe: Flávio Marques audiovisual

Assistência de direção do clipe: Fabidonas e Luiz Carlos

Local da gravação: centro do Recife

Produção musical: Lucas Lurofelli e Tufão PDR

Captação/gravação de áudio, mixagem e masterização: PDR Produções Records (PE)

Scratchs: Dj Beto (PE)

Assessoria de imprensa: Daniel Lima

Veja também