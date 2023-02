Fabio Assunção dá parabéns para Regina Cazé: 'Meu grande acontecimento'

A- A+

Fabio Assunção usou seu perfil no Instagram para dar os parabéns para Regina Cazé, neste sábado. O ator escreveu um texto emocionado, onde ressaltou a importância do convívio com a atriz. "De todas as pessoas que eu conheço, ela não é mais uma. Hoje essa persona está iniciando mais um ciclo em volta do sol, este que parece ser seu regente, noite e dia", começou ele. Regina está completando 69 anos.

O ator continuou: A gente não escolhe amar, a gente já ama. Já estivemos juntos no Rio, em Mangaratiba, em Lisboa, em Salvador... e por onde ela chega os amigos vão surgindo de todos os cantos. Ela centraliza tudo e todos como o sol que a preenche. Ela é ela, nos sets de gravação, nas ruas, com os fãs, com a família, com os amigos, na intimidade da sua casa, sempre assim, alegre com a vida que conquistou com muita dedicação. Genial. Sentimental, faz humor com humanidade e verdade".

Fabio faz em seguida uma declaração a Regina, com que contracenou na novela:

"Todas as flores". "Regina, você é meu grande acontecimento de 2022, e quero te levar (mais fácil eu ser levado hahaha) para toda a vida. Ser tão gigante, contagiante e inspirador. Parabéns e muito axé!!!!".

No fim do texto Fabio revela ter sido difícil escolher as dez fotos que compartilhou na postagem, já que são muitas as dos dois juntos. "Sou muito feliz com você e sua família perto de mim!!!!!!!. E terminou o texto com um trecho da música Cais, composta por Ronaldo Bastos e Milton Nascimento: "Invento mais que a solidão me dá. Invento lua nova e clarear. Invento o amor. Invento o mar. Invento em mim o sonhador. Pra quem quer me seguir, eu quero mais".

Filho de Fabio, o ator João Assunção comentou na postagem: "Uma gigante!". Outro que reagiu foi o marido de Regina, o diretor Estevão Ciavatta, postando emojis de coração.

