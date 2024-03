Fábio Assunção é flagrado trocando socos na rua com ator Daniel Alvim; assista

A- A+

O ator Fábio Assunção esteve envolvido em uma briga, no último sábado (16). Em vídeo publicado pelo colunista Leo Dias, o artista protagoniza uma cena de pancadaria com outras pessoas, entre elas, o também ator Daniel Alvim e confusão terminou na delegacia.

Segundo Leo Dias, o caso aconteceu na Rua da Consolação, uma das principais avenidas de São Paulo, após um jantar entre os dois atores. No vídeo, Fábio Assunção aparece já sem um dos sapatos e vestindo roupa branca, proferindo xingamentos contra Alvim.

“Frustrado do cara***, miserável, enfia teu irmão no c*, babaca! Vem me dar porrada, vem!”, grita Fábio no vídeo. A pessoa que gravou as imagens disse à coluna de Leo Dias que os dois “rolaram na rua aos socos”. Segundo o jornalista, o ator terminou a confusão com a boca sangrando e a confusão acabou na polícia.

À coluna, Fábio Assunção alegou que “tudo não passou de uma briga entre amigos” e não pretende levar o registro na polícia adiante. O ator ainda disse que mantém a relação com Alvim e os dois chegaram a se encontrar no domingo (17), um dia depois da briga.

