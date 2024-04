A- A+

celebridades Fábio Assunção pede para rever a filha após término conturbado com ex Ator e Ana Verena oficializaram o divórcio em outubro do ano passado, sem alarde

O ator Fábio Assunção publicou na manhã desta quinta-feira uma foto com a filha, Alana, dizendo estar com saudades da pequena. A postagem foi vista por internautas como um pedido público para a ex-esposa, a também atriz Ana Verena, para que ele possa rever a criança, de quem está afastado a aproximadamente sete meses e meio. Os dois se separaram após viverem um casamento com vários conflitos.

O divórcio com Ana veio a público no dia 16 de outubro do ano passado através da assessoria de imprensa do ator, sem tantos alardes nem sequer uma mensagem nas redes sociais.

Na publicação, feita no Instagram, Fábio diz: “Alana, minha filha. Teu pai e teus irmãos estão te esperando há 7 meses, 1 semana e 5 dias! Venha. Aqui tem amor, tem a gente, tem o teu Zé! Filha, assim que você puder voltar, haverá tua família pra te receber, com muita festa. Te amamos. A gente tá morrendo de saudades! Vem logo”.

Antes, se acreditava que Fábio e Ana haviam feito uma separação amigável. Alguns rumores, entretanto, falavam a respeito de que a relação vivia momentos conturbados, com discussões, brigas e até acionamento da polícia (algo que a assessoria do ator, à época, disse que não se iria se pronunciar). Foi quando esses detalhes começaram a circular entre a mídia que eles deixaram de se seguir nas redes sociais.

De acordo com alguns sites, foi Ana quem tomou a iniciativa de pôr um ponto final no casamento. O ator, após o fim do relacionamento, teria recebido a visita da ex-esposa e da filha, que à época tinha apenas 2 anos.

Os atores estavam casados desde outubro de 2021, quando promoveram uma cerimônia íntima reservada para poucos convidados.

