MÚSICA Fábio Jr. celebra carreira com show em Pernambuco no mês de setembro, no Classic Hall A turnê ''Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos'' já iniciou a venda de ingressos para o público

O romântico Fábio Jr. está na estrada com a sua turnê nacional ''Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos'' e aporta em Pernambuco para uma apresentação repleta de sucessos, no dia 19 de setembro, no Classic Hall. ''Vamos fazer uma verdadeira viagem e reviver essa história juntos'', promete o artista paulista. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 70 no site Bilheteria Digital.

Surpresas

O novo show de Fábio Jr. revisita toda a sua trajetória, atravessando os clássicos que marcaram as trilhas sonoras das novelas brasileiras como "Alma Gêmea", "Só Você" e ''Esqueça (Forget Him)". O cantor, compositor, ator e apresentador também pretende surpreender a experiência do público pernambucano com novas interpretações de suas apaixonadas músicas, incluindo os hits ''Felicidade'', ''Caça e Caçador'' e ''20 e Poucos Anos''.

''Estou em uma fase legal pra caramba, muito feliz e realizado. A melhor forma de celebrar minha carreira e a vida, é no palco com meus fãs, família e amigos. Eles são a razão de tudo. E pensando neles, preparamos um show muito especial e cheio de surpresas'', expressa Fábio.

Sobre Fábio Jr.

Conhecido pelo público por suas canções românticas, Fábio Jr. tem mais de 30 trabalhos em sua discografia, que refletem diversos sentimentos e experiências amorosas, virando até trilhas sonoras de casais apaixonados. Natural da capital de São Paulo, o cantor iniciou a carreira ainda menino em programas infantis, mas o lançamento do álbum ''Fábio Jr.'' (1979) foi o primeiro disco de sucesso do cantor, que incluía os sucessos "Pai" e "20 e Poucos Anos".



SERVIÇO

Fábio Jr. com a turnê ''Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos''

Quando: 19 de setembro, 20h

Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, S/N, Salgadinho, Olinda

Ingressos: a partir de R$ 70 no site Bilheteria Digital

Informações: @classichallpe

