música Fábio Jr. celebra seus 70 anos com turnê que chega ao Recife em agosto "Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos" aportará no Teatro Guararapes em 24/8. Vendas de ingressos começam às 10h desta sexta (5)

Dos mais românticos do Brasil, o cantor Fábio Jr. completou 70 anos em novembro de 2023 e iniciou uma turnê especial para celebrar a nova idade. “Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos” viaja pelo País, fazendo um panorama da carreira do cantor, repleta de sucessos que embalam os corações apaixonados.

A turnê chegará ao Recife no dia 24 de agosto, com show no Teatro Guararapes. Os ingressos começam a ser vendidos nesta sexta-feira (5), às 10h, no site Cecon Tickets e na bilheteria do teatro.

Espetáculo

A trajetória de Fábio é o fio condutor da narrativa do projeto, que aborda a carreira do polivalente artista, que é ator, cantor, compositor, comunicador e poeta, em uma linha do tempo. O show será dividido em blocos, cada um com um tema específico.

O primeiro bloco traz trechos de shows e contextualiza esse início. O segundo é um registro biográfico com imagens de acervo, discos de platina, cenas de novelas. O terceiro aborda a intimidade do artista com material inédito e, por fim, um bloco com muitos hits e sucessos.

“Estou em uma fase ótima, muito feliz e realizado. A melhor forma de celebrar a vida é no palco com meus fãs. Eles são a razão de tudo e preparamos um show muito especial, lindo e cheio de surpresas do jeito que eles merecem. Vamos nos emocionar juntos e fazer uma verdadeira viagem ao longo da minha carreira”, promete Fábio Jr.

SERVIÇO

Fábio Jr. no show "Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos"

Quando: 24 de agosto de 2024, às 21h

Onde: Teatro Guararapes/Centro de Convenções de Pernambuco | Av. Prof. Andrade Bezerra, S/N - Salgadinho, Olinda/PE

Ingressos: a partir de R$ 150, à venda no Cecon Tickets e na bilheteria do teatro

Informações: (81) 4042-8400

