Shows de Fábio Jr., José Augusto e Céu agitam o fim de semana em Pernambuco
Programação conta ainda com o projeto Seis & Meia - "Chuva de Cajus", com Almério e Renato Braz, além de peças de teatro, exposições e estreias nos cinemas
O fim de semana em Pernambuco chegou com uma programação repleta de variedades culturais para todas as idades. Entre os destaques tem Fábio Jr. e José Augusto, nesta sexta-feira (13), às 20h, no Classic Hall. No mesmo dia e horário, o Teatro do Parque recebe o projeto Seis & Meia - “Chuva de Cajus”, com shows de Almério e Renato Braz.
Já no sábado (14), a cantora Céu sobe ao palco da Cachaçaria Carvalheira, às 18h, e Filipe Ret se apresenta no Classic Hall, às 19h.
O REC’n’Play 2026, que segue até sábado (14), com uma programação voltada a tecnologia, criatividade e cultura, no Bairro do Recife, além do espetáculo “Mistério Buffo”, por Douglas Kodi, com sessões nesta quinta-feira (12) e sábado (14), às 19h30, na Caixa Cultural Recife.
A programação conta ainda com festas, exposições, oficinas e estreias nos cinemas. Agora é só conferir a agenda completa e escolher o que mais combina com o seu fim de semana.
SHOWS E EVENTOS
Uôge 2026
Quando: sexta-feira (13), às 11h
Onde: Mirante do Paço - Cais da Alfândega, 75, Bairro do Recife, Recife
Ingressos: a partir de R$ 70, na Sympla
Informações: @somosuoge
Fábio Jr. e José Augusto - "Paixão em Dose Dupla"
Quando: sexta-feira (13), às 20h
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos: a partir de R$ 110, na Bilheteria Digital
Informações: @classichallpe
Seis & Meia - “Chuva de Cajus”
Com Almério e Renato Braz
Quando: sexta-feira (13), às 18h30
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
Ingressos: a partir de R$ 75, na Sympla
Informações: @teatrodoparqueoficial
REC’n’Play 2026
Quando: até sábado (14)
Onde: Bairro do Recife
Acesso gratuito
Informações: @recnplayfestival
Céu - "Céu 20 Anos"
Quando: sábado (14), às 18h
Onde: Cachaçaria Carvalheira - Avenida Sul, 4921, Imbiribeira, Recife
Ingressos: a partir de R$ 100, no Sympla
Informações: @carvalheira
Já É Carnaval
Com Cristina Amaral, Ninha, Karlinhos Brito, Silvana Salazar e Jonas Lopes
Quando: sábado (14), às 22h
Onde: Lux Nightlife Hub - Av. Conselheiro Aguiar, 2217, Boa Viagem, Recife
Ingressos: a partir de R$ 50, no OutGo e no local
Informações: @lux.nightlifehub
Te Esqueci No Brega!
Com Amigas do Brega, Isa Falcão, entre outros
Quando: sábado (14), às 23h
Onde: Biruta - Rua Bem Te VI, 13, Recife
Ingressos: a partir de R$ 25, na Sympla
Informações: (81) 99516-4268
Sambinha Chacon
Com Tarcísio do Acordeon
Quando: sábado (14), às 16h
Onde: Sambinha Chacon - Rua do Chacon, 365, Poço da Panela, Recife
Ingressos: a partir de R$ 120, na Bilheteria Digital
Informações: @sambinhachacon
Gerlane Lopes - “Gê Canta Arlindo”
Quando: sábado (14), às 18h
Onde: Sede do Galo da Madrugada - Rua da Concórdia, 984, São José, Recife
Ingressos: a partir de R$ 50, na Bilheteria Digital
Informações: @gerlanelopsoficial
Filipe Ret
Quando: sábado (14), às 19h
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos: a partir de R$ 130, na Bilheteria Digital
Informações: @classichallpe
Programa Educativo Caixa Gente Arteira
Quando: sábado (14) e domingo (15), às 10h30
Onde: Caixa Cultural Recife - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife
Atividades: 14/11 - Oficina “Cavalo Marinho”; 15/11 - Oficina de “Dança Afro”
Acesso gratuito mediante inscrição no site da Caixa Cultural; 20 vagas por turma
Informações: @caixaculturalrecife
TEATRO
“Mistério Buffo”, por Douglas Kodi
Quando: de quinta-feira (12) a sábado (14), às 19h30
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife
Ingressos: a partir de R$ 15, na Sympla
Informações: @caixaculturalrecife
"O Mágico de Oz"
Quando: sábado (14) e domingo (15), às 16h30
Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio, Recife
Ingressos: a partir de R$ 60, na Sympla
Informações: @teatrodesantaisabel
Carioca - Botando Pilha
Quando: domingo (15), às 20h
Onde: Teatro RioMar Recife - Rua República do Líbano, 251, Pina, Recife
Ingressos: a partir de R$ 40, no Uhuu.com
Informações: @teatroriomarrecife
EXPOSIÇÃO
Celebrar Guita Charifker
Quando: abertura neste sábado (14), das 16h às 21h
Onde: Casa Guita Charifker - Rua Saldanha Marinho, 206, Amparo, Olinda, PE
Acesso gratuito
Visitação: até 12 de dezembro; sextas e sábados, das 14h às 18h
Informações: @casa.guita
Bienal do Barro do Brasil – “Escassez e abundância: rotas de fuga”
Quando: visitação até 28 de novembro; terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 19h
Onde: antigo galpão da Fábrica Caroá, no complexo do Armazém da Criatividade - R. Jorn. Aníbal Fernandes, Nossa Sra. das Dores, Caruaru
Entrada gratuita
Informações: @bienaldobarro
"A Dança Matemática das Cores", de José Patrício
Quando: visitação 28 de novembro; segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 15h
Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley, 187 (3º andar da Dona Santa), Boa Viagem, Recife
Acesso gratuito
Informações: @amparosessenta
“Rebuliço”
Quando: visitação até 29 de novembro; terça-feira a domingo, das 11h às 19h
Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife
Ingressos: a partir de R$ 5, na bilheteria do museu
Informações: @festivaldecircodobrasil
“Territórios e Identidades”
Quando: visitação até 5 de dezembro; segunda a sexta, das 9h às 18h
Sábado, das 10h às 14h
Onde: Galeria Maurício Redig - Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 604, térreo, Empresarial Marcela Dubeux Priori, Pina, Recife.
Acesso gratuito
Informações: (81) 98107-1270
“Onde o céu e o mar se tocam”
Quando: visitação até 10 de dezembro; segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h
Onde: Galeria Garrido - Rua Samuel de Farias, 245, Casa Forte, Recife
Acesso gratuito
Informações: @garridogaleria | @cavegaleria
"Selva e Silva", de Roberto Ploeg
Quando: visitação até 19 de dezembro; terças, quartas, sextas e sábados, das 9h às 16h; quintas-feiras, das 9h às 17h
Onde: Instituto Ploeg - Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista
Acesso gratuito
Informações: @atelier_ploeg // @institutoploeg
"Degas/Borges" no Instituto Ricardo Brennand
Quando: visitação até 10 de janeiro de 2027; terça e quarta, das 13h às 17h; quinta a domingo, das 10h às 17h
Onde: Pinacoteca do Instituto Ricardo Brennand – Rua Mário Campelo, 700, Várzea, Recife
Ingressos: a partir de R$ 30, disponíveis diretamente na bilheteria do Instituto Ricardo Brennand
Informações: @institutorb
“Ecótono”
Quando: visitação até 29 de janeiro de 2027; segunda a sexta, das 9h às 18h
Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife, Recife
Acesso gratuito
Informações: @artepluralgaleria
CINEMA
“Ebenezer E Os Fantasmas Do Natal”
Uma nova adaptação de"Um Conto de Natal", de Charles Dickens. Na véspera de Natal, o avarento Ebenezer Scrooge recebe a visita do fantasma de seu antigo sócio, Jacob Marley, e dos espíritos do Natal Passado, Presente e Futuro. As aparições o obrigam a confrontar sua própria vida e oferecem uma chance de redenção.
Direção: Ti West
“Boiúna – Terror No Amazonas”
Uma equipe de jovens médicos embarca em uma missão humanitária na Floresta Amazônica. A chegada do grupo desperta uma antiga força da região: a Boiúna, criatura inspirada na lenda amazônica da cobra-grande. Em meio à selva, eles precisam lutar pela sobrevivência contra um predador que domina tanto a terra quanto as águas.
Direção: Mike P. Nelson
“Pinóquio: Maldição De Madeira”
Nesta assustadora releitura do clássico conto infantil, o boneco de madeira Pinóquio é trazido à vida por forças macabras. Distante da inocência original, sua jornada para se tornar um menino de verdade é marcada por violência e vingança. À medida que Pinóquio persegue brutalmente aqueles que cruzam seu caminho, antigos laços familiares são distorcidos em horrores impensáveis.
Direção: Rhys Frake-Waterfield
“Lago Dos Ossos”
Um casal de férias tem sua viagem romântica interrompida quando outro casal— atraente e misterioso — aparece dizendo que alugaram acidentalmente a mesma casa de veraneio isolada à beira do Lago dos Ossos. Eles entram num acordo e decidem compartilhar a mansão, mas tensões inesperadas surgem rapidamente, transformando o retiro íntimo de Sage e Diego numa teia de mentiras e segredos, angústias e pesadelos, sexo e sedução, machado e serra elétrica.
Direção: Mercedes Bryce Morgan
“Como Roubar Um Banco”
Um grupo de assaltantes extremamente habilidosos transforma seus roubos em espetáculo ao transmitir as ações pelas redes sociais. A fama viral da quadrilha chama a atenção de um veterano agente do FBI e de uma brilhante engenheira de software, que iniciam uma intensa caça digital aos criminosos. Enquanto a perseguição se aproxima, os ladrões planejam seu golpe mais ambicioso.
Direção: David Leitch