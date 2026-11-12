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AGENDA CULTURAL Shows de Fábio Jr., José Augusto e Céu agitam o fim de semana em Pernambuco Programação conta ainda com o projeto Seis & Meia - "Chuva de Cajus", com Almério e Renato Braz, além de peças de teatro, exposições e estreias nos cinemas

O fim de semana em Pernambuco chegou com uma programação repleta de variedades culturais para todas as idades. Entre os destaques tem Fábio Jr. e José Augusto, nesta sexta-feira (13), às 20h, no Classic Hall. No mesmo dia e horário, o Teatro do Parque recebe o projeto Seis & Meia - “Chuva de Cajus”, com shows de Almério e Renato Braz.

Já no sábado (14), a cantora Céu sobe ao palco da Cachaçaria Carvalheira, às 18h, e Filipe Ret se apresenta no Classic Hall, às 19h.

O REC’n’Play 2026, que segue até sábado (14), com uma programação voltada a tecnologia, criatividade e cultura, no Bairro do Recife, além do espetáculo “Mistério Buffo”, por Douglas Kodi, com sessões nesta quinta-feira (12) e sábado (14), às 19h30, na Caixa Cultural Recife.

A programação conta ainda com festas, exposições, oficinas e estreias nos cinemas. Agora é só conferir a agenda completa e escolher o que mais combina com o seu fim de semana.



SHOWS E EVENTOS

Uôge 2026

Quando: sexta-feira (13), às 11h

Onde: Mirante do Paço - Cais da Alfândega, 75, Bairro do Recife, Recife

Ingressos: a partir de R$ 70, na Sympla

Informações: @somosuoge

Fábio Jr. e José Augusto - "Paixão em Dose Dupla"

Quando: sexta-feira (13), às 20h

Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos: a partir de R$ 110, na Bilheteria Digital

Informações: @classichallpe

Seis & Meia - “Chuva de Cajus”

Com Almério e Renato Braz

Quando: sexta-feira (13), às 18h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Ingressos: a partir de R$ 75, na Sympla

Informações: @teatrodoparqueoficial

REC’n’Play 2026

Quando: até sábado (14)

Onde: Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @recnplayfestival

Céu - "Céu 20 Anos"

Quando: sábado (14), às 18h

Onde: Cachaçaria Carvalheira - Avenida Sul, 4921, Imbiribeira, Recife

Ingressos: a partir de R$ 100, no Sympla

Informações: @carvalheira

Já É Carnaval

Com Cristina Amaral, Ninha, Karlinhos Brito, Silvana Salazar e Jonas Lopes

Quando: sábado (14), às 22h

Onde: Lux Nightlife Hub - Av. Conselheiro Aguiar, 2217, Boa Viagem, Recife

Ingressos: a partir de R$ 50, no OutGo e no local

Informações: @lux.nightlifehub

Te Esqueci No Brega!

Com Amigas do Brega, Isa Falcão, entre outros

Quando: sábado (14), às 23h

Onde: Biruta - Rua Bem Te VI, 13, Recife

Ingressos: a partir de R$ 25, na Sympla

Informações: (81) 99516-4268

Sambinha Chacon

Com Tarcísio do Acordeon

Quando: sábado (14), às 16h

Onde: Sambinha Chacon - Rua do Chacon, 365, Poço da Panela, Recife

Ingressos: a partir de R$ 120, na Bilheteria Digital

Informações: @sambinhachacon

Gerlane Lopes - “Gê Canta Arlindo”

Quando: sábado (14), às 18h

Onde: Sede do Galo da Madrugada - Rua da Concórdia, 984, São José, Recife

Ingressos: a partir de R$ 50, na Bilheteria Digital

Informações: @gerlanelopsoficial

Filipe Ret

Quando: sábado (14), às 19h

Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos: a partir de R$ 130, na Bilheteria Digital

Informações: @classichallpe

Programa Educativo Caixa Gente Arteira

Quando: sábado (14) e domingo (15), às 10h30

Onde: Caixa Cultural Recife - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife

Atividades: 14/11 - Oficina “Cavalo Marinho”; 15/11 - Oficina de “Dança Afro”

Acesso gratuito mediante inscrição no site da Caixa Cultural; 20 vagas por turma

Informações: @caixaculturalrecife

TEATRO

“Mistério Buffo”, por Douglas Kodi

Quando: de quinta-feira (12) a sábado (14), às 19h30

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife

Ingressos: a partir de R$ 15, na Sympla

Informações: @caixaculturalrecife

"O Mágico de Oz"

Quando: sábado (14) e domingo (15), às 16h30

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio, Recife

Ingressos: a partir de R$ 60, na Sympla

Informações: @teatrodesantaisabel

Carioca - Botando Pilha

Quando: domingo (15), às 20h

Onde: Teatro RioMar Recife - Rua República do Líbano, 251, Pina, Recife

Ingressos: a partir de R$ 40, no Uhuu.com

Informações: @teatroriomarrecife



EXPOSIÇÃO

Celebrar Guita Charifker

Quando: abertura neste sábado (14), das 16h às 21h

Onde: Casa Guita Charifker - Rua Saldanha Marinho, 206, Amparo, Olinda, PE

Acesso gratuito

Visitação: até 12 de dezembro; sextas e sábados, das 14h às 18h

Informações: @casa.guita

Bienal do Barro do Brasil – “Escassez e abundância: rotas de fuga”

Quando: visitação até 28 de novembro; terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 19h

Onde: antigo galpão da Fábrica Caroá, no complexo do Armazém da Criatividade - R. Jorn. Aníbal Fernandes, Nossa Sra. das Dores, Caruaru

Entrada gratuita

Informações: @bienaldobarro

"A Dança Matemática das Cores", de José Patrício

Quando: visitação 28 de novembro; segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 15h

Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley, 187 (3º andar da Dona Santa), Boa Viagem, Recife

Acesso gratuito

Informações: @amparosessenta

“Rebuliço”

Quando: visitação até 29 de novembro; terça-feira a domingo, das 11h às 19h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife

Ingressos: a partir de R$ 5, na bilheteria do museu

Informações: @festivaldecircodobrasil

“Territórios e Identidades”

Quando: visitação até 5 de dezembro; segunda a sexta, das 9h às 18h

Sábado, das 10h às 14h

Onde: Galeria Maurício Redig - Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 604, térreo, Empresarial Marcela Dubeux Priori, Pina, Recife.

Acesso gratuito

Informações: (81) 98107-1270

“Onde o céu e o mar se tocam”

Quando: visitação até 10 de dezembro; segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h

Onde: Galeria Garrido - Rua Samuel de Farias, 245, Casa Forte, Recife

Acesso gratuito

Informações: @garridogaleria | @cavegaleria

"Selva e Silva", de Roberto Ploeg

Quando: visitação até 19 de dezembro; terças, quartas, sextas e sábados, das 9h às 16h; quintas-feiras, das 9h às 17h

Onde: Instituto Ploeg - Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista

Acesso gratuito

Informações: @atelier_ploeg // @institutoploeg

"Degas/Borges" no Instituto Ricardo Brennand

Quando: visitação até 10 de janeiro de 2027; terça e quarta, das 13h às 17h; quinta a domingo, das 10h às 17h

Onde: Pinacoteca do Instituto Ricardo Brennand – Rua Mário Campelo, 700, Várzea, Recife

Ingressos: a partir de R$ 30, disponíveis diretamente na bilheteria do Instituto Ricardo Brennand

Informações: @institutorb

“Ecótono”

Quando: visitação até 29 de janeiro de 2027; segunda a sexta, das 9h às 18h

Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife, Recife

Acesso gratuito

Informações: @artepluralgaleria

CINEMA

“Ebenezer E Os Fantasmas Do Natal”

Uma nova adaptação de"Um Conto de Natal", de Charles Dickens. Na véspera de Natal, o avarento Ebenezer Scrooge recebe a visita do fantasma de seu antigo sócio, Jacob Marley, e dos espíritos do Natal Passado, Presente e Futuro. As aparições o obrigam a confrontar sua própria vida e oferecem uma chance de redenção.

Direção: Ti West

“Boiúna – Terror No Amazonas”

Uma equipe de jovens médicos embarca em uma missão humanitária na Floresta Amazônica. A chegada do grupo desperta uma antiga força da região: a Boiúna, criatura inspirada na lenda amazônica da cobra-grande. Em meio à selva, eles precisam lutar pela sobrevivência contra um predador que domina tanto a terra quanto as águas.

Direção: Mike P. Nelson

“Pinóquio: Maldição De Madeira”

Nesta assustadora releitura do clássico conto infantil, o boneco de madeira Pinóquio é trazido à vida por forças macabras. Distante da inocência original, sua jornada para se tornar um menino de verdade é marcada por violência e vingança. À medida que Pinóquio persegue brutalmente aqueles que cruzam seu caminho, antigos laços familiares são distorcidos em horrores impensáveis.

Direção: Rhys Frake-Waterfield

“Lago Dos Ossos”

Um casal de férias tem sua viagem romântica interrompida quando outro casal— atraente e misterioso — aparece dizendo que alugaram acidentalmente a mesma casa de veraneio isolada à beira do Lago dos Ossos. Eles entram num acordo e decidem compartilhar a mansão, mas tensões inesperadas surgem rapidamente, transformando o retiro íntimo de Sage e Diego numa teia de mentiras e segredos, angústias e pesadelos, sexo e sedução, machado e serra elétrica.

Direção: Mercedes Bryce Morgan

“Como Roubar Um Banco”

Um grupo de assaltantes extremamente habilidosos transforma seus roubos em espetáculo ao transmitir as ações pelas redes sociais. A fama viral da quadrilha chama a atenção de um veterano agente do FBI e de uma brilhante engenheira de software, que iniciam uma intensa caça digital aos criminosos. Enquanto a perseguição se aproxima, os ladrões planejam seu golpe mais ambicioso.

Direção: David Leitch



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