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Música Fábio Jr. e José Augusto celebram o romantismo no Classic Hall, nesta sexta (13) Últimos ingressos estão à venda na bilheteria da casa e através no site Bilheteria Digital.

O projeto “Paixão em Dose Dupla” reúne dois grandes nomes da música romântica brasileira, Fábio Jr. e José Augusto, nesta sexta (13), no Classic Hall. Os artistas apresentam ao público dois shows completos e repertórios repletos de canções que marcaram gerações. Os últimos ingressos estão à venda na bilheteria da casa e através no site Bilheteria Digital.

No palco, Fábio Jr. embala a noite com clássicos como “Só Você”, “Alma Gêmea” e “Caça e Caçador”, além de sucessos que consolidaram sua trajetória como um dos artistas mais populares da música romântica nacional. Com décadas de carreira, ele segue arrastando multidões por onde passa, em apresentações marcadas pela forte conexão com a plateia.

Já José Augusto celebra mais de 50 anos de história na música levando ao público canções que atravessaram gerações, como “De Que Vale Ter Tudo Na Vida”, “A Minha História”, “Chuvas de Verão”, “Sonho Por Sonho” e “Aguenta Coração”. Dono de uma das vozes mais marcantes da música brasileira, o cantor ficou marcado por diversos hits de sucesso.



SERVIÇO:

Projeto “Paixão em Dose Dupla”, com shows de Fábio Jr. e José Augusto

Quando: Sexta-feira (13), a partir das 20h.

Onde: Classic Hall

Ingressos na Bilheteria Digital

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