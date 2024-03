A- A+

celebridades Fabio Porchat abre fotos íntimas com namorada, e famosos e fãs reagem: 'Tutorial de como desentupir' Namorada do comediante, a também humorista Priscila Castello Branco brincou que não quer 'fazer propaganda de beijo delicioso'

Depois de publicar, por meio das redes sociais, um álbum de fotos mostrando momentos íntimos — beijos e mais beijos — com a namorada, a humorista Priscila Castello Branco, o ator e comediante Fabio Porchat virou alvo de comentários sem filtros (e bem-humorados) por parte de colegas famosos e fãs. "Oxe, tem criança na sala", escreveu Sandy, ao reagir ao post no Instagram.

Na mesma publicação, a namorada Porchat escreveu, por meio da caixa de comentários: "Tô há uma hora sem saber o que comentar pra não fazer propaganda e nem divulgação desse beijo delicioso (risos)! Que sejam infinitos nossos beijos".

Internautas vêm fazendo troça, porém, com os registro "calientes". Parte dos seguidores de Porchat brincam que ele parece estar engolindo a namorada ao beijá-la. "E eu pensando aqui que você estava dando tutorial de como desentupir pias", ironizou uma pessoa, por meio do Instagram. "Em toda foto um exemplo de tentativa de desafogamento", escreveu outro internauta. "Metade do curso de primeiros socorros tá paga. Como manter a pessoa respirando até o bombeiro chegar", acrescentou mais uma pessoa.

Quem é Priscila Castello Branco?

Com sete anos de carreira no teatro e na televisão, atriz e humorista Priscila Castello Branco, de 34 anos, foi uma das selecionadas, em 2021, para participar do reality show "Futuro Ex-Porta". A atração foi exibida no canal do YouTube do Porta dos Fundos, produtora de vídeo que tem como o namorado Fabio Porchat, de 40 anos, um dos sócios. Priscila ficou na sexta posição. Em agosto de 2023, Porchat postou pela primeira vez ao lado da nova namorada em suas redes sociais.

Na TV, Priscila fez participações nas novelas "Salve-se quem puder" (2020) e "Deus salve o rei" (2018), da TV Globo. Mas a carreira, que começou a passos tímidos, quase não se concretizou. Em entrevista ao GLOBO, a humorista revelou que descobriu a veia cômica ao passar por escolas tarimbadas como O Tablado e Célia Helena Centro de Artes e Educação, mas o assédio sofrido por um ex-diretor interrompeu, momentaneamente, sua trajetória.

"Quando eu tinha 17 anos, ele deu em cima de mim e de outras alunas. Isso não resume, de forma alguma, o ambiente teatral, mas eu era muito jovem, fiquei impactada e falei: 'Não quero mais, não é para mim'", contou ela, ao GLOBO.

A atriz é formada em Direito, mas nunca exerceu a profissão. Priscila cresceu em meio a uma família de mulheres, com a irmã mais velha, Pamela, e a avó, Lourdes, mas sem a presença do pai, ausente por mais de 20 anos.

Atualmente, ela vem desenvolvendo um projeto no cinema com o roteirista e diretor Fernando Ceylão. Priscila pretende se firmar como comediante e voltar a atuar em novelas. Para a atriz, no entanto, as mulheres ainda têm um longo caminho a percorrer para alcançar o prestígio dos homens nos palcos. "Há temas tabus para nós, como por exemplo, sexo. Ainda tem gente que acha que mulher fazer comédia é vulgar", analisa.

