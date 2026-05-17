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São Paulo Fabio Porchat detalha acidente em teatro e explica suspensão de sessões de peça: 'Tragédia' Pouco antes de início de espetáculo, profissional despencou do teto enquanto ajustava refletores e equipamento de iluminação

O ator e humorista Fabio Porchat veio a público, por meio das redes sociais, para explicar o motivo do cancelamento das sessões do espetáculo "História do Porchat", no Teatro Humboldt, em São Paulo, no último sábado (16).

Pouco antes do início da peça, uma técnica de iluminação despencou de uma altura elevada enquanto ajustava refletores no teto sobre o palco. A profissional foi internada, e outras pessoas feridas precisaram ser atendidas por socorristas, como relatou o artista.

"As caixas de som e luz caíram também em cima da plateia. Por sorte, ninguém morreu. A moça que caiu dessa altura gigantesca também está bem. Algumas pessoas foram atendidas; outras, hospitalizadas. O teatro forneceu todos os auxílios que eram necessários", detalhou Porchat, em vídeo publicado por meio dos Stories no Instagram.

"Evidentemente, a gente lamenta que isso tenha acontecido. É um horror. A gente está em contato com as pessoas feridas. Não há ninguém em estado grave", contou o humorista, esclarecendo que todos os espectadores serão ressarcidos pelo valor do ingresso — e que uma nova data do espetáculo deve ser divulgada, em breve.

"O mais importante é que as pessoas estão sendo atendidas... É uma pena, um horror, uma tragédia. Mas poderia ter sido muito, muito pior. Agora está todo mundo assustado, mas achei importante vir aqui para falar que estamos tentando cuidar, o máximo possível, de todos", completou Porchat, no mesmo vídeo.

Inaugurado em 2003 com patrocínio da Fundação Alemã Quandt, o Teatro Humboldt fica nas dependências de um colégio na Avenida Engenheiro Alberto Kuhlmann, no bairro de Interlagos. O espaço tem 430 assentos, além de acessibilidade para pessoas com deficiência.

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