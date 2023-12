Fabio Porchat posta foto a 5 mil metros de altitude: "Cansado? Imagina"

A- A+

No Nepal para subir o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, Fabio Porchat postou nesta quarta-feira (6) uma foto no X (ex-Twitter), informando a altitude em que se encontra. Com a língua para fora, o humorista escreveu na legenda: "5000 metros de altitude… Cansado? Imagina…"

Na legenda, os dizeres: "É, meu povo, cheguei em Katmandu. Não dá mais pra voltar atrás. Vou ter que subir o campo base do Everest."

5000 metros de altitude… Cansado? Imagina… pic.twitter.com/4XyluhgFi9 — Fabio Porchat (@FabioPorchat) December 6, 2023

O Monte Everest tem dois campos base, um de cada lado. O base sul está no Nepal a uma altitude de 5.364 metros. O norte é no Tibet a 5.150 metros. Segundo o site Adventures Vision, que vende o serviço de trekking, o percurso dura em média 15 dias, com até seis horas de caminhada diárias. Os melhores meses para realizar a subida são de março a junho e de setembro a dezembro.

O humorista tem feito um diário da viagem em suas redes sociais. No Instagram, Porchat postou um vídeo sobre a mala que levaria para a aventura.

