CELEBRIDADES Fábrica de gin, telecom, time de futebol: como Ryan Reynolds construiu império multimilionário Estilo 'trader' do intérprete de Deadpool ganhou impulso a partir de 2011 e, de lá para cá, ele passou a investir entre nove e dez dígitos em segmentos com potencial de crescimento

Em 2020, a revista Forbes listou Ryan Reynolds como um dos atores mais bem pagos do mundo. Ele receberá uma soma de US$ 20 milhões (quase R$ 100 milhões, na cotação atual) naquele ano. No entanto, a atuação já não era sua única mina de ouro. Paralelamente ao cinema, o astro de Hollywood, conhecido por suas atuações em "Deadpool" e no filme "A Proposta", desenvolveu uma carteira de investimentos pouco conhecidos que renderam fortuna multimilionária.

Os artistas de Hollywood, não raro, se dedicam a outras fontes de rendimento fora do cinema, um campo em constante mudança e de atratividade instável. Em 2009, por exemplo, Sylvester Stallone, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger e Demi Moore fundaram um bar em Londres. Já Cameron Diaz desenvolveu a sua própria marca de vinhos há dois anos. Entre muitos outros, Reynolds também se juntou a este pelotão de investidores.

Em março de 2023, o seu estilo de vida “trader” tornou-se conhecido do público depois de a T-Mobile adquirir a Mint Mobile, a segunda maior empresa de telecomunicações dos Estados Unidos e na qual Ryan detinha uma participação de 25%. Isso se traduziu em mais de US$ 300 milhões (R$ 1,4 bilhão) em lucro para ele e na possibilidade de expansão para novos horizontes.

— Estamos muito satisfeitos que a T-Mobile tenha superado uma oferta agressiva de última hora de minha mãe Tammy Reynolds — disse ele, na época.

Reynolds chegou a apostar numa fábrica de gin tônica, a Aviation American Gin. Ele a comprou, ganhou espaço no mercado e a vendeu por US$ 610 milhões, o que lhe rendeu US$ 122 milhões (R$ mais de R$ 600 milhões), segundo a NationalWorld.



Qual é a estratégia de negócios de Ryan? É simples. O ator está habituado a apostar entre nove e dez dígitos em novos negócios, indústrias que só foram criadas há poucos anos e que parecem ter um potencial de crescimento iminente. Por isso, ele adquire participações e se dedica a divulgá-las. Por ser um vendedor atraente e sedutor, as ações e transações dessas empresas começam a ter retornos econômicos positivos, e é aí que ele as vende.

O objetivo é ajudar os empreendedores a crescerem, se estabelecerem e se posicionarem frente à concorrência. Graças à sua experiência de trabalho em outras empresas, Reynolds utiliza todo o seu conhecimento para apoiar a marca. A iniciativa nasceu em 2011, pouco depois de se casar com a atriz Blake Lively. Eles concordaram que deveriam ser financeiramente independentes um do outro e juraram que nunca trabalhariam juntos num filme.

Conforme relatado pela BBC, Ryan também possui ações do clube de futebol galês Wrexham AFC. Além disso, no ano passado, ele anunciou um novo investimento na Nuvei Corp, e há rumores de que poderia adquiri-la. Enquanto isso, algumas das possíveis empresas que comporiam seu portfólio seriam Password, Wealthsimple Inc. e Alpine F1 Team.

