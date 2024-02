A- A+

celebridades Fábrica de trolls do governo saudita pode ter ajudado Depp em disputa de reputação com Amber Heard Publicação britânica investigou perfis do Twitter usados para elogiar o ator e atacar a atriz

Quem acompanhou de perto as disputas judiciais de difamação envolvendo Johnny Depp e sua ex-esposa Amber Heard, em 2022, sabe bem que a guerra de narrativas não ficou apenas nos tribunais, mas também na internet, onde, em sua maioria, muitos perfis foram usados para defender o ator e criticar a atriz.

O processo terminou com as duas partes sendo consideradas culpadas, mas com Depp sendo mais beneficiado no resultado final. Após acordo judicial, as partes decidiram encerrar a disputa com Heard fazendo o pagamento de uma indenização não revelada.

Os perfis nas redes sociais em defesa de Depp iniciaram suas atividades pouco antes do julgamento nos Estados Unidos, o que fez com que muita gente desconfiasse da movimentação.

O veículo britânico Daily Mail decidiu estudar a situação e publicou suas conclusões em matéria nesta terça-feira (27). De acordo com a publicação, estima-se que mais de 50% dos tweets contra Amber Heard seriam falsos, obras de robôs e trolls contratados para difamar a atriz.

Ex-espião especializado em campanhas de desinformação, Daniel Maki afirmou que apostaria US$ 1 milhão na falsidade dos ataques à atriz.

A principal novidade na matéria do Daily Mail é a participação do governo da Arábia Saudita na campanha. A investigação do veículo descobriu que vários dos perfis dedicados a criticar o ator deletaram suas publicações, e hoje possuem apenas textos em árabe.

A publicação investigou mais de 100 perfis vinculados ao governo árabe que publicaram mais de 1000 mensagens de ataques contra Heard, quase todas idênticas.

O regime é conhecido por ter fábricas de trolls para promover suas mensagens. A fábrica de trolls consistem em um espaço em que as pessoas recebem salários para publicar ataques ou mensagens de desinformação nas redes sociais.

Mas por que o governo saudita se interessaria em defender Depp? O ator é um grande amigo do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Segundo informações, Depp já visitou o país inúmeras vezes e ficou hospedado no iate real.

