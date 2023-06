Fabrício Carpinejar traz novo espetáculo ao Recife; confira data e informações de ingressos

A- A+

Fabrício Carpinejar, poeta e pensador gaúcho, já tem data marcada para retornar ao Brasil. Ele sobe ao palco do Teatro RioMar no dia 5 de agosto, às 20h, com o espetáculo "Tudo que Seu Marido Precisa Saber", que já está com ingressos à venda.

A relação entre felicidade e a vida a dois é o tema da peça teatral, mostrando como abrir espaço dentro de relacionamentos para a individualidade, para o tempo com amigos e a família. O show foi escrito e roteirizado pelo escritor.

Carpinejar se apresenta com a mesma roupa utilizada em seu casamento: um figurino medieval criado pelo estilista Ronaldo Fraga. Um telão vai mostrar os batimentos cardíacos do poeta, possibilitando ao público acompanhar em tempo real os seus sentimentos.





Serviço:

"Tudo que Seu Marido Precisa Saber", com Fabrício Carpinejar

Quando: 5 de agosto, às 20h

Onde: Teatro RioMar (Av. República do Líbano, 251, Pina)

Ingressos a partir de R$ 36, à venda no site Uhuu

