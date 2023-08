A- A+

POETA Fabrício Carpinejar volta ao Recife com espetáculo sobre a vida a dois; confira entrevista "Tudo que Seu Marido Precisa Saber" ganha sessão no Teatro RioMar, neste sábado (5)

Fabrício Carpinejar retorna ao Recife com "Tudo que Seu Marido Precisa Saber", seu novo espetáculo focado na vida a dois. Para falar sobre relacionamentos amorosos de uma forma descontraída e com muitas reflexões, o poeta e pensador gaúcho sobe ao palco do Teatro RioMar neste sábado (5), às 20h.

O amor em suas diferentes formas é tema recorrente nas palestras e livros de Carpinejar. Desta vez, ele lança seu olhar para a importância da individualidade dentro das relações. “A peça surgiu para combater o romantismo da dependência, do apego, da metade da laranja. Metade da laranja não dá suco”, comenta o autor, em entrevista à Folha de Pernambuco.

“Você precisa ser inteiro, ter seu lazer, seus amigos, seu contato com a família independentemente do outro. Sem querer levar o seu parceiro ou a sua parceira para tudo o que faz. Ninguém é protagonista sendo figurante. O que mais existe é ir em programas de modo contrariado para agradar o seu par amoroso. Depois vem a conta de todas as privações e renúncias”, complementa.



Dirigido e roteirizado pelo próprio Carpinejar, o espetáculo está em turnê pelo Brasil e já passou pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Segundo o poeta, os casais que comparecem às apresentações costumam reagir às suas observações sobre o casamento com risos.

“Talvez eu tenha fracassado. Pensei que era um drama e, no fim, era comédia. Mas meu humor é involuntário, é muito mais da aceitação dos meus defeitos, do quanto já pisei na bola tentando adivinhar o que a minha esposa queria. Amor não é telepatia, é simplesmente perguntar. Telepatia gera suspense à toa e frustração em demasia”, analisa o gaúcho, para o qual a gargalhada funciona como “um choro mais espontâneo”. “Você descarrega todo o seu nervosismo e tensão a partir dela”, dispara.

Para os casados, os apontamentos de Carpinejar no palco são capazes de gerar identificação imediata. Isso não quer dizer, segundo o pensador, que quem está sozinho também não possa aproveitar o show. “O melhor espetáculo é visto pelos solteiros, que não sofrem com nenhuma implicação direta, enxergam o monólogo com distanciamento, sem ninguém ao lado para beliscar ou cutucar. Tem material de sobra para empregar e aplicar no próximo romance. Desfrutam da tranquilidade de não ser um casal na hora para fazer uma DR”, diz.

Para a ocasião, o poeta veste a mesma roupa que usou em sua cerimônia de casamento: um terno em estilo medieval criado pelo renomado estilista Ronaldo Fraga. Ao longo dos 70 minutos de apresentação, a plateia pode acompanhar em tempo real os batimentos cardíacos do escritor.

“É uma forma do público entender o palco como um espaço de sinceridade inadiável. Estou representando quem eu sou. Não se mente emocionado. Finjo o que realmente sinto”, afirma Carpinejar, que revela não conferir seus batimentos durante o espetáculo para não ter um ataque cardíaco.

Entre tantas mensagens transmitidas no palco, o poeta diz querer que o público leve para casa a ideia de que a amizade é a base do amor e o alicerce da admiração. “Você tem mais dificuldade de trair um amigo do que a esposa ou marido, simplesmente porque essa relação fraterna está fundada na lealdade. A infidelidade é uma deslealdade que já foi perdida no meio do caminho. Seja leal e será fiel”, aconselha.

Serviço:

“Tudo que Seu Marido Precisa Saber”, de Fabrício Carpinejar

Quando: neste sábado (5), às 20h

Onde: Teatro RioMar (Av. República do Líbano, 251, Pina)

Ingressos a partir de R$ 36, à venda na plataforma Uhuu e na bilheteria do teatro



Veja também

CONFUSÃO Sidney Sampaio destrói quarto de hotel e se joga da janela; veja vídeo da queda