Hit do verão Fael Mariz e DJ Deb Lima lançam nova música juntos A canção festeja a vida de um recém solteiro às vésperas do Réveillon e do Carnaval

Duas grandes promessas da nova geração, Fael Mariz e a DJ Deb Lima se uniram em um novo hit que promete fazer sucesso no verão. Intitulada como “20 de dezembro”, a canção, que festeja a vida de um recém solteiro às vésperas do Réveillon e do Carnaval, está disponível em todas as plataformas digitais.

Conquistando o público com o forró e piseiro, alcançando quase 400 mil execuções no Spotify com o seu último hit “Baby eu vou te esquecer”, em parceria com Iguinho e Lulinha, Fael Mariz divide a canção com Deb Lima, uma das DJs mais requisitadas do Nordeste.

Além das plataformas digitais, a canção também pode ser conferida nas apresentações dos artistas nas festas de fim de ano. Os dois, inclusive, se apresentam na festa “Meu Natal”, em Caruaru, no dia 23 de dezembro.

Confira a canção:



