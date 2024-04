A- A+

MÚSICA Fafá de Belém realiza show com a filha no Dia das Mães do RioMar; confira informações de ingressos Cantora paraense se apresenta no dia 9 de maio, às 19h, no Teatro RioMar

Fafá de Belém é a grande atração do Dia das Mães do RioMar Recife. A cantora paraense realiza um show no Teatro RioMar, no dia 9 de maio, às 19h, ao lado da filha, Mariana Belém, para celebrar o amor materno.

A apresentação, que segue o formato de piano e voz, é inédita e foi montada especialmente para a ocasião. No repertório, estão garantidos os maiores clássicos da artista, que tem mais de 30 álbuns gravados em 48 anos de carreira.

Os ingressos já começam a ser vendidos nesta terça-feira (23). Os valores variam a partir de R$ 40, com venda pelo app do RioMar Recife, além do site e bilheteria do Teatro RioMar.

Serviço:

Dia das Mães RioMar Recife - Show de Fafá de Belém, com Mariana Belém

Dia 9 de maio, às 19h

No Teatro RioMar (Piso L4 do RioMar Recife)

Ingressos por R$ 40 (meia) e R$ 80

Vendas no app do RioMar Recife



