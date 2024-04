A- A+

ROCK IN RIO Fafá de Belém reclama de ausência do Norte no Rock in Rio: ''não faz parte do Brasil?'' A artista lamentou que o maior festival de música do Brasil tenha um dia dedicado à música brasileira que não seja representativo

A cantora Fafá de Belém criticou a ausência de artistas da região Norte no Dia Brasil, anunciado pelo festival Rock in Rio nesta segunda-feira, 29. A data, marcada para 21 de setembro, terá 73 atrações de 14 gêneros musicais ou estilos, mas deixou artistas da região de fora.

O Estadão entrou em contato com a assessoria do festival para um pronunciamento sobre as críticas, mas ainda obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

"A Amazônia não faz parte do Brasil? A cultura amazônica, nortista, não é parte deste país?", questionou Fafá em uma publicação feita no Instagram nesta terça, 30. Ela citou nomes que poderiam estar no line-up do evento, como Dona Onete, Gaby Amarantos, Joelma e Aíla.

"Onde estou eu?", perguntou, citando diversas manifestações artísticas do Norte que também poderiam estar representadas no festival, como as guitarradas do Pará, o tecnobrega e os artistas indígenas. "O Norte será sempre visto como peça decorativa de festas da elite? É muito triste sentir na pele a força da realidade batendo na nossa cara", escreveu.

A artista lamentou que o maior festival de música do Brasil tenha um dia dedicado à música brasileira que "nos coloca [artistas do Norte] da porta para fora". "Mais uma vez, nos provam que o Norte continua sendo um artigo folclórico usado como e quando querem, para uma imagem 'cool'. Pertencimento é muito diferente do uso por conveniência. Nós aprendemos isso a duras penas, e exigimos respeito", disse.

O Dia Brasil foi anunciado durante evento para a imprensa na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Cada ritmo ou estilo terá, no total, aproximadamente uma hora e meia de shows, e cada atração vai cantar cerca de três músicas, segundo a organização

Será a primeira vez que artistas da música sertaneja, estilo mais ouvido no País, irão cantar no evento. A principal atração do gênero será a dupla Chitãozinho & Xororó, mas também vão se apresentar Ana Castela, Luan Santana, Simone Mendes, Junior (filho de Xororó) e a Orquestra Heliópolis.

Também haverá outros nomes de outros estilos, como Capital Inicial, NX Zero, Zeca Pagodinho, Lulu Santos, Marcelo D2, Livinho e Buchecha. Nos demais dias, o Rock in Rio mescla músicos e bandas estrangeiras, como Deep Purple, Mariah Carey e Ed Sheeran, e brasileiras, como Ivete Sangalo, Belo, Iza, Planet Hemp, Os Paralamas do Sucesso e Barão Vermelho.

