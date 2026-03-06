A- A+

LANÇAMENTO Fagner mergulha na bossa nova e revisita memórias ao lado de mestres do gênero Novo álbum do cantor cearense tem produção de Roberto Menescal e reúne clássicos de Tom Jobim, Vinicius de Moraes e outros nomes fundamentais da música brasileira

O cantor e compositor cearense Raimundo Fagner lançou, nesta sexta (6), o álbum “Fagner – Bossa Nova”, dedicado inteiramente ao repertório de um dos gêneros mais influentes da música brasileira.

O disco chegou às plataformas pela gravadora Biscoito Fino, com produção, arranjos e violões de Roberto Menescal.

A idealização é do próprio Fagner, enquanto a direção vocal ficou a cargo do produtor José Milton. O projeto funciona como um encontro simbólico entre a sofisticação da bossa nova e uma das vozes mais marcantes da Música Popular Brasileira.

Um encontro improvável

A aproximação entre Fagner e a bossa nova pode parecer improvável à primeira vista. O gênero, marcado por harmonias sofisticadas e interpretações contidas, parece ir na direção oposta ao estilo visceral do cantor cearense.

No novo álbum, Fagner se adapta ao território sonoro da bossa, minimaliza seu canto, reduzindo vibratos, controlando a emissão vocal e explorando seus graves. Mesmo dentro dessa estética contida, ele encontra espaço para manter sua assinatura interpretativa.

Cada canção do disco também funciona como uma cápsula de memória para o artista, que chegou ao Rio de Janeiro em 23 de junho de 1971 e, pouco tempo depois, já convivia com nomes centrais da bossa nova.

Entre eles, estavam figuras como Vinicius de Moraes, Tom Jobim, Nara Leão e o próprio Menescal.

Um dos responsáveis por acolher o jovem cearense foi o jornalista e produtor Ronaldo Bôscoli, que o recebeu em casa ao lado da cantora Elis Regina durante um período difícil no início de sua carreira.

Clássicos

O repertório reúne alguns dos marcos da bossa nova. Entre eles, está “Chega de Saudade”, de Vinicius e Tom, lançada em 1959 e eternizada pela interpretação de João Gilberto.

Fagner conta que ficou anos com a música na cabeça após ouvir pela primeira vez a combinação de voz e violão que inaugurou o gênero.

Outra faixa emblemática é “Canto de Ossanha”, de Vinicius com Baden Powell. No álbum, a canção ganha uma leitura marcada pelos graves do cantor, acompanhada da lembrança de uma festa em Salvador, em que Vinicius a apresentou a uma plateia descrita por Fagner como “todo o PIB baiano”.

O disco também resgata “Tereza da Praia”, parceria de Billy Blanco e Tom Jobim. A faixa é dividida com Zeca Baleiro – com quem Fagner já dividiu dois álbuns – e remete à memória do cearense sobre a dupla que a eternizou nos anos 1950: Dick Farney e Lúcio Alves, que ele viu cantar na antiga TV Tupi, na Urca.

Encontros e homenagens

O álbum reúne ainda participações especiais que dialogam com a história do gênero. Em “Samba de Verão”, o compositor Marcos Valle divide os vocais com Fagner.

Já “Samba em Prelúdio”, de Baden Powell e Vinicius, ganha a interpretação conjunta com Wanda Sá.

O disco também traz uma homenagem direta a Ronaldo Bôscoli. Em vez do clássico “O Barquinho”, o cantor escolheu gravar “Rio”, composição de Menescal com Bôscoli, menos regravada.

O gesto remete à amizade profunda entre os dois: Fagner costumava conviver de perto com Bôscoli e Elis Regina nos anos 1970.

Tom Jobim

No repertório do disco, Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim aparece em várias faixas — entre elas “Águas de Março”, eternizada na gravação de Tom com Elis Regina, em 1974, aqui recriada por Fagner com a gaita do maestro caruaruense Rildo Hora.

Outras canções de Jobim também aparecem no projeto, como “Wave”, novamente com a gaita de Rildo Hora, e “Por Causa de Você”, parceria com Dolores Duran. Nesta última, os arranjos ganham o reforço do violão de André Pinto-Siqueira e do piano de Adriano Souza.

*Com informações da assessoria

