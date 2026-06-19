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INCENTIVO À CULTURA "FAGULHA!": Mostra lança chamada pública para exposição e abre inscrições gratuitas para oficinas Com prêmio de R$ 1 mil por proposta aprovada, a programação transforma feed do Instagram em espaço de exposição, oferecendo formação remota para artistas pernambucanos

Com foco nas artes visuais de Pernambuco, a exposição "FAGULHA!" promove, na próxima segunda-feira (22), uma chamada pública para sua mostra no Instagram e abre inscrições gratuitamente para três oficinas de formação. A programação ocorre em formato digital e conta com recursos de acessibilidade.

Para as três oficinas, que unem criação, formação, proveito e reflexão de forma virtual, as inscrições seguem abertas até 26 de julho.

O projeto foi contemplado pelos editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab) Pernambuco, com apoio do governo estadual, por meio da Secretaria de Cultura (Secult-PE) e do Ministério da Cultura.

A mostra FAGULHA! foi concebida e desenvolvida para o Instagram, ponto central da ação. A exposição não apenas utiliza o aplicativo como um canal de divulgação, mas como um espaço de apresentação, com regras, normas e potências próprias.

As obras da exposição contam com audiodescrição, um compromisso com o uso das artes visuais para diferentes públicos e meios. No processo seletivo, dez propostas serão aprovadas, recebendo um prêmio de R$ 1 mil.

A chamada é voltada aos artistas visuais residentes em Pernambuco, maiores de 18 anos, de diferentes trajetórias e identidades, naturais das quatro macrorregiões do estado: Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata (Norte e Sul), Agreste e Sertão. Também podem se inscrever grupos e coletivos.

As propostas devem ser pensadas para a rede social: imagem estática; série em carrossel de até dez imagens; ou vídeo de até 60 segundos. Tudo isso organizado para dialogar com quatro eixos: imagem, filtro e algoritmo; território, periferia e deslocamentos; memória, arquivo e reinvenção; corpo, linguagem e experimentação.

“A escolha das propostas artísticas participantes partirá de alguns eixos: o primeiro é 'Imagem, filtro e algoritmo', que espera reunir propostas que se ocupam diretamente da cultura das telas, com obras que problematizem o uso de filtros, a automação dos dispositivos móveis, a estética do feed, a lógica do like e da visibilidade mediada por algoritmos", inicia a curadoria da mostra.

A curadoria parte da circulação digital como expressão da saturação visual em que vivemos e também como um campo de disputa. Ela também é dialógica, com o recorte final nascendo do encontro entre a proposta da mostra e os trabalhos recebidos.

“O segundo eixo, 'Território, periferia e deslocamentos', busca trabalhos que enfatizem o território como campo de experiência e como construção simbólica, onde o interior e as periferias de Pernambuco emergem como protagonistas, lugares de fala, memória e conflito", continua.

Entre anúncios, algoritmos e notificações, as imagens artísticas atravessam o mesmo fluxo, podendo produzir reflexões e questionamentos. Desse modo, o feed deixa de ser apenas uma linha infinita de rolagem e se transforma em uma espaço de montagem, ediçã, recriação e contraponto, no qual propostas e poéticas se encontram, se estranham e se reforçam mutuamente.

"Por sua vez, o terceiro eixo, 'Memória, arquivo e reinvenção do passado e de futuros', envolve propostas nos quais o passado é tratado como campo de disputa onde silenciamentos são expostos, e o futuro é visto como projeto do qual emergem mitologias individuais e/ou coletivas", destaca.

A seleção será recorte e experimento ao mesmo tempo, de forma instríseca. Recorte, porque reunirá dez artistas a partir da chamada pública, criando um painel significativo de poéticas e estratégias visuais. Experimento, porque assume o Instagram não somente como canal de divulgação, mas como espaço expositivo constituído por regras, limitações e potências próprias.

"Por fim, o último eixo, 'Corpo, linguagem e experimentação', procura trabalhos que trazem o corpo como lugar de inscrição e que tratem de gênero, raça, sexualidade, espiritualidade, afetos e violências”, finaliza.

De forma semelhante, começam as inscrições para as Oficinas Fagulha, que oferecem três formações online e ao vivo voltadas a profissionais da cadeia produtiva das artes visuais. Os temas são portfólio artístico, presença digital e gestão de carreira. Cada oficina possui 12h de carga horária e conta com até 80 vagas.

A programação ainda inclui três Rodas de Diálogo com artistas e profissionais da curadoria e produção cultural, publicadas no YouTube com tradução em Libras.

Serviço:

Mostra FAGULHA!

Inscrições: 22 de junho a 26 de julho de 2026, pelo formulário online.

Para mais informações, acesse o perfil oficial do Instagram.

Oficinas Fagulha

Inscrições: 22 de junho a 26 de julho de 2026, pelo formulário on-line

Período: 3 a 21 de agosto

Horário: 19h às 21h30

Formato: Síncrono/remoto, via Google Meet.

Módulo 1: Atiçando o Currículo e Portfólio!

Formador: André Aquino, é graduado em Artes Plásticas e Pós-Graduado em Cultura e Comunicação. Como gestor e produtor cultural, já atuou na Fundação de Cultura Cidade do Recife, no Instituto Ricardo Brennand e na Comissão Deliberativa do Funcultura/PE. Como docente, já lecionou no Departamento de Teoria da Arte e Expressões Artísticas da UFPE e no Centro Universitário AESO Barros Melo (Uniaeso), onde também coordenou os cursos de bacharelado em Artes Visuais e em Fotografia. Realiza oficinas, mentorias e consultoria de elaboração de portfólio e de elaboração de projetos culturais, em instituições como o Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam) e a Caixa Cultural Recife.

Módulo 2: Atiçando a Presença Digital!

Formadora: Meire Queiroz, formada em Comunicação Social - Habilitação Publicidade e Propaganda pela UFPE, especialista em Administração em Marketing pela UPE, mestre em Comunicação pela UFPE e doutorado em Design da Informação pela UFPE. Docente do ensino superior, leciona disciplinas como: Teoria da Comunicação, Fundamentos do Design, Mídia e convergência midiática, Gestão em redes sociais, Práticas Narrativas, Comunicação Organizacional, Marketing Digital, Design Contemporâneo e Sustentabilidade e Design da Informação. Também leciona em cursos de pós-graduação de cursos de gestão e tecnologia.

Módulo 3: Atiçando Carreiras Artísticas!

Formadora: Irma Brown é formada em Artes Cênicas pela UFPE e possui mestrado em Artes Visuais pela UDESC. Artista visual, curadora e produtora cultural, sua atuação é marcada por uma intensa pesquisa em práticas coletivas e convergências artísticas. Atualmente é também Conselheira Municipal de Cultura, no segmento de Artes Visuais da cidade do Recife. Em 2009, fundou a Galeria MauMau, espaço autônomo de arte contemporânea, onde desenvolve projetos educacionais e artísticos em colaboração com trabalhadores da cultura.

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