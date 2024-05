Fal Silva, guitarrista do grupo Afrocidade, morre na Bahia após ser espancado

A- A+

Flávio de Oliveira da Silva, de 32 anos, conhecido como Fal Silva, morreu, após ser espancado na noite de sexta-feira (25), na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Ele era guitarrista do Afrocidade, um dos grupos musicais mais celebrados da nova cena da cidade.

Segundo informações da Polícia Civil, o artista foi agredido por um grupo de homens, no bairro Novo Horizonte. Familiares relataram à TV Bahia que ele estava em uma pizzaria, que pertence a um parente, quando quatro homens o chamaram. Flávio, que conhecia esses homens, seguiu o grupo. Na rua, eles o espancaram até a morte.

O crime será investigado pela 4ª Delegacia de Homicídios (DH/Camaçari). A polícia ainda informou que as guias para remoção do corpo e perícia foram expedidas e que as circunstâncias, autoria e motivação do homicídio estão sendo apuradas. O sepultamento acontecerá às 9h de domingo (26), no cemitério do bairro Gleba H, em Camaçari.

Fal Silva foi um dos fundadores, em 2011, em Camaçari, do Afrocidade, grupo criado a partir de aulas de percussão ministradas por Eric Mazzone, que logo se destacou por sua mistura de ritmos, que incluem o afrobeat, samba-reggae, dub e arrocha, criando um som único que celebra a cultura afro-brasileira e as raízes baianas.

Além de músico, Fal era luthier, cuidando da regulagem, revisão, manutenção elétrica, blindagem, restauração e customização de instrumentos.

"Na banda, Fal era considerado o ‘violeira da maldade’. Quem acompanha o Afrocidade percebia o quanto ele vivia a música intensamente nos palcos e também fora deles”, diz um comunicado da Isé Música Criativa, produtora da banda.

Em 2022, o grupo lançou o álbum "Vivão" e, no ano seguinte, participou do festival The Town, em São Paulo. Dia 14 de setembro o Afrocidade está escalado para se apresentar, ao lado da cantora Rachel Reis, no festival Sarará, em Belo Horizonte.

A morte do guitarrista foi lamentada nas redes sociais por diversos artistas. "Meus sentimentos mais profundos! Força pra família e amigos. Força pra família musical!", escreveu Russo Passapusso, cantor do BaianaSystem. "Eu não acredito", manifestou-se a cantora Luedji Luna. "Força aí, meus amigos, muita luz", desejou o cantor Otto.

