Falas de Maycon e Luigi sobre Yasmin Brunet causam polêmica na web; entenda

Um bate-papo entre os brothers Maycon e Luigi com a cantora Wanessa Camargo sobre Yasmin Brunet, repercutiu nas redes. Com o mote da conversa cravado na beleza da modelo, os participantes chegam a afirmar que temem em olhar e se aproximar dela.



"Uma mulher daquele tamanho, linda daquele tipo, parece uma sereia. Eu falei assim, parece uma parada mística, é bizarro demais", comentou Maycon, sendo interrompido por Luigi que complementou: "Quando ela saiu com aquele vestido transparente a primeira vez, não vou mentir, eu falei 'não posso olhar'.









"Eu faço a mesma coisa", reforçou Maycon, arrematando com um "É o peito! O dela tem um piercing", ainda sobre a beleza da modelo e o receio de ser julgado pelo público caso olhem para o corpo de Yasmin.



Repercussão

Na Internet, houve revolta sobre o papo entre os brothers com publicações do tipo "Isso é repugnante" ou "Mais de 100 mil inscrições e o Boninho escolheu esse homens patéticos".

Já outros internautas foram mais favoráveis ao assunto entre os brothers:

Assista ao vídeo do papo entre os confinados:





ABSURDO! Maycon e Luigi afirmam que evitam ficar perto da Yasmin porque ela é "mística" de tão linda e que desviam o olhar quando ela usa roupa transparente.



Maycon ainda comenta que a Yasmin tem "o peito", e que tem piercing. #BBB24 #RedeBBBpic.twitter.com/HOxMbpSSVx — Central BBB (@CentralRedeBBB) January 10, 2024

