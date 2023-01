A- A+

MÚSICA Fall Out Boy anuncia novo álbum e lança primeiro single Faixa "Love From The Other Side" fará parte do disco "So Much (For) Stardust", previsto para 24 de março

A banda de rock indicada ao GRAMMY Award e uma das mais vendidas de todos os tempos, Fall Out Boy, anuncia o oitavo álbum de estúdio, "So Much (For) Stardust", com lançamento para o dia 24 de março de 2023 e dá o primeiro gostinho da novidade com o single "Love From The Other Side", já disponível em todas as plataformas digitais.

O disco marca um retorno para a banda em várias frentes; o primeiro deles foi com o renomado produtor Neal Avron, com quem trabalharam em três álbuns anteriores (“From Under the Cork Tree”, “Infinity on High” e “Folie à Deux”).

Sobre trabalhar com Avron para este álbum, Stump observa:

“Neal não apenas nos ensinou como fazer discos, mas tem uma capacidade única de realmente dedicar tempo e se concentrar em um disco. Achamos que seria um acéfalo trabalhar com ele novamente, em um álbum em que isso era muito importante para nós, e ele foi gentil o suficiente para concordar em trabalhar conosco”.

"So Much (For) Stardust" é o primeiro novo álbum de estúdio do Fall Out Boy desde "M A N I A", de 2018, que recebeu uma indicação ao GRAMMY como “Melhor Álbum de Rock” e marcou o terceiro álbum consecutivo dos músicos e quarto número um geral.

“A tecnologia deixou fácil fazer registros muito mais rapidamente hoje em dia. Não há nada de errado com isso, e essa espontaneidade pode ser empolgante”, compartilha Patrick Stump, da FOB. “Mas queríamos voltar ao jeito que costumávamos trabalhar. Queríamos fazer um álbum que fosse realmente feito com amor, deliberado e pacientemente guiado - como se alguém preparasse uma refeição delicada para você. Não sou um cara muito orgulhoso, mas estou muito orgulhoso deste álbum”.

