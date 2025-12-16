A- A+

STREAMING Segunda temporada de "Fallout" tem estreia antecipada; saiba o que esperar dos novos episódios O retorno da série, inicipamente previsto para 17 de dezembro, foi remarcado para esta terça-feira (16), às 23h

A segunda temporada de “Fallout”, série que adapta o game homônimo, chega um pouco mais cedo ao Prime Video. Antes prevista para 17 de dezembro, a estreia foi antecipada para esta terça-feira (16), às 23h.

Criada por Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner, a série conquistou o público em sua primeira temporada, ficando entre as produções mais vistas na plataforma de streaming da Amazon. Diante de tantas experiências similares totalmente desastrosas, a série chamou atenção ao conseguir transportar o universo dos games para o audiovisual de maneira exitosa.

Na segunda temporada (a Folha de Pernambuco teve acesso antecipado aos primeiros episódios), “Fallout” mantém as características que cativaram os fãs e aumenta a carga de tensão da narrativa. Violência desenfreada, reviravoltas surpreendentes e humor ácido seguem dando o tom da ficção, que parece cada vez mais conectada à realidade.



A distopia é ambientada duzentos anos após o apocalipse devastar a vida na terra. Alguns grupos se abrigaram em bunkers por muito tempo e, ao retornarem à superfície, se depararam com um mundo complexo e perigoso.

Na segunda temporada, encontramos Lucy (Ella Purnell) no encalço do seu infame pai, Hank (Kyle MacLachlan), após seus atos genocidas terem sido revelados no fim da temporada anterior. A moça desbrava Nova Vegas, versão pós-apocalíptica de Las Vegas, na companhia Cooper (Walton Goggins).

Os novos episódios esclarecem algumas dúvidas sobre Vault-Tec e a guerra que destruiu o planeta, mas logo novas perguntas surgem, garantindo que a série sobreviva por mais temporadas ainda com fôlego. Uma das novidades é a adição de Mr. House (Justin Theroux), personagem já conhecido pelos jogadores de “Fallout”. Ao mostrar o passado do executivo, a série intensifica a crítica à ganância corporativa, que capitaliza guerras e promove o colapso.



