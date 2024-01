"Falsidade e trairagem", opina Vinicius sobre briga de Vanessa Lopes de Bin Laden

A- A+

Após a treta entre Vanessa Lopes e Bin Laden, na cozinha do BBB 24, Vinicius conversa com o funkeiro e repercutiu sobre a briga que aconteceu momentos antes. Os três mtinham relação próxima na casa até o momento.

"Tem várias coisas que não voltam. A flecha, a água do rio e a palavra lançada. Quando ela foi lançada, ela não volta", diz o atleta para MC Bin Laden.

O funkeiro respondeu que da mesma forma que Vanessa pode o colocar como mira de votos, ele também pode coloca-la."Falsidade e trairagem, na minha mira entra rapidinho", Vinicius reage.

"Mas tudo o que eu fiz, me preocupei, foi de coração (...) Eu me indispus com outras pessoas, eu cuidei dela, mas assim, não quero nada em troca. Tudo o que eu fiz eu fiz de coração", comentou MC Bin Laden. Vinicius disse que "está na fúria" por conta da postura da sister.

Veja também

São Paulo Após 20 anos de negociação, USP recua, e maior museu de xilogravura do país tem destino incerto