Falso cantor sertanejo é preso após aplicar golpes de R$ 1 milhão em 26 mulheres; entenda

Um homem de 42 anos foi preso, nesta sexta-feira (15), na cidade de Samambaia, no Distrito Federal, após aplicar golpes financeiros em 26 mulheres. O criminoso, que se identificava como Wagner Oliveira e dizia ser cantor sertanejo e empresário do agronegócio, utilizava perfis falsos em redes sociais e aplicativos de relacionamento para atrair as vítimas. De acordo com as investigações da Operação Eros, realizada pela 26ª Delegacia de Polícia, as vítimas tiveram um prejuízo total de cerca de R$ 1 milhão.

Segundo a Polícia Civil, o homem — que também utilizava a alcunha de Gui Oliveira em alguns perfis — se aproximava de mulheres emocionalmente fragilizadas, prometendo fidelidade e dizendo que seu maior sonho era constituir uma família. Após estreitar os laços com as vítimas, ele pedia dinheiro emprestado, financiamentos e bens variados.

O esquema era sempre o mesmo: Wagner prometia que os gastos das vítimas seriam devolvidos nos dias seguintes, muito rapidamente. Ele afirmava que iria receber uma quantia elevadas por um suposto acerto trabalhista, venda de imóvel ou lucro de loja ou empresa que ele estava abrindo.

Em seguida, o homem se tornava agressivo e passava a ameaçar e ofender as mulheres, como consta nos relatos das vítimas. Wagner então intimidava as mulheres para que elas não registrassem boletim de ocorrência na polícia. Depois, ele criava outros perfis em redes sociais para atrair novas vítimas.

Uma da vítimas afirma que o golpista utilizou seus dados bancárias, sem a devida autorização, para pegar um empréstimo no valor de R$ 12 mil. Outra mulher revelou que emprestou R$ 21,5 mil para o estelionatário, e que também ficou no prejuízo.

Wagner é investigado por estelionato em continuidade delitiva, apropriação indébita, coação no curso do processo e furto. Caso seja condenado, ele pode receber a pena de até 18 anos de prisão.

