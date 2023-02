Falso? Internautas reagem ao choro de Fred Nicácio após eliminação de Tina no BBB 23

A- A+

As reações de Fred Nicácio após a saída de Tina do BBB 23, na noite desta terça-feira (7), chamaram a atenção do público. Mesmo tendo pedido votos para tirar a angolana do programa, no mesmo dia da eliminação, o médico não poupou lágrimas na despedida.

Nicácio fez questão de acompanhar a analista de Marketing até a saída da casa. "Eu te falei que ia falar uma coisa antes de você ir: 'Eu amo você, Tina! Obrigado por tanto! Quero te levar até lá na frente de mãos dadas com você'", disse o brother.

Após a saída da angolana, Fred chorou muito e foi consolado por outros participantes. Em conversa com Domitila, o médico falou sobre a importância da sister para o reality.

“Tina me ensinou a resetar as emoções todos os dias. Hoje eu estou com o coração partido por ela, mas o que ela me ensinou vai permanecer. Uma matriarca ficando no meio de nós. Olha o tamanho dessa mulher, amiga. Atravessou o Atlântico para ensinar a gente”, disse.



Mais cedo, durante o Raio-X, Fred pediu pela saída da sister. "Peço para a minha torcida votar para a Tina sair. Embora tenha muito carinho por ela, quero que os meninos do meu time permaneçam", declarou.

Nas redes sociais, no entanto, parte do público estranhou a emoção do brother na eliminação. Confira alguns memes e reações ao comportamento de Fred:













Veja também

pamela anderson Pamela Anderson dá aulas de culinária vegana, em guinada na carreira: "Tenho empatia por mim"