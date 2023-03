A- A+

CELEBRIDADES Falta de equilíbrio e fisioterapia na mão: vídeo de Bruce Willis emociona ao mostrar limitações Ator, que tem demência, completou 68 anos no domingo com celebração que reuniu a atual mulher, Emma Heming, as filhas, e a ex, Demi Moore: 'Eu te amo e amo nossa família', disse atriz

Emma Heming, companheira de Bruce Willis, definiu a sensação que é assistir ao vídeo de aniversário feito durante a celebração dos 68 anos do ator, em família, no último domingo: “Uma facada no peito”. As imagens mostram ela, o ator, a ex dele, Demi Moore, e todas as filhas dos dois casamentos. Bruce aparece de jaqueta, camiseta, calça jeans, tênis e um cachecol.

Depois de fotos registradas por um paparazzi, é o primeiro registro em vídeo do ator desde que foi revelado o diagnóstico de demência, no dia 16 de fevereiro. Também é o primeiro desde que vieram à tona os problemas enfrentados por ele, em março de 2022 e inicialmente apontados pelos médicos como consequência da afasia.

Bruce aparece feliz na filmagem caseira. Ele sorri o tempo todo. Um sorriso quase ingênuo, de criança, sem um dos dentes. Ele brinca durante o “parabéns para você”, eleva o braço comemorando, se apoia na bancada da cozinha, mostrando que já lhe falta um pouco de equilíbrio, o que não impede que faça uma dancinha. Ele está frágil. Na mão esquerda, durante todo o tempo, aperta uma bolinha de borracha, daquelas usadas em sessões de fisioterapia para fortalecimento muscular.

Ao mesmo tempo, está cercado pela força do amor de uma família que se uniu para preencher algumas das lacunas que a doença tem trazido ao cotidiano do ator e de todos que o cercam. Para o aniversário, foi feito o doce que ele mais gosta: pumpkin pie, a tradicional torta de abóbora na versão americana. É em torno dela que acontece o parabéns.

Como é a rotina de Bruce Willis após doença

Recentemente diagnosticado com demência frontotemporal — doença que provoca alterações de personalidade e leva à dificuldade de compreensão e de produção da fala —, o artista de 67 anos mantém uma rotina de atividades ao lado da família, e não apenas dentro de casa. A mulher faz questão de levá-lo para passear nas ruas.

"O foco é mantê-lo ativo", conta uma pessoa próxima, em depoimento à revista americana "People". "Bruce tem uma agenda lotada com atividades todos os dias. A mulher e os filhos querem garantir que tanto o corpo quanto o cérebro do ator sejam exercitados", explica.

No início de março, fotos obtidas pelo jornal "Daily Mail" mostraram o ator de boné, jaqueta e calça jeans num desses passeios pelas ruas de Santa Mônica, na Califórnia, nos EUA. Na ocasião, paparazzi gritaram com ele, questionando como o artista estava se sentindo e pedindo para que posasse para as câmeras. Emma Heming solicitou respeito ao marido e pediu, por meio de um vídeo publicado no Instagram, para que o comportamento dos profissionais não se repita.

Desde que Bruce Willis foi diagnosticado com FTD, sigla pela qual a doença também é conhecida, a família do ator busca informações e compartilha experiências com organizações voltadas para o assunto. No fim de fevereiro, Emma Heming compartilhou uma carta de apoio que ela recebeu de Rachael Martinez, psicóloga e criadora da organização Remember Me, rede de suporte dedicada a familiares de pessoas que enfrentam ou enfrentaram demência frontotemporal.

"FTD é brutal. É doloroso. É doloroso e confuso. É excepcionalmente injusto e porque é progressivo, não para. No entanto, há outro lado na escuridão. Há luz. Há bondade, e aí que reside nossa esperança de que vocês possam encontrá-la", diz a carta escrita por Rachael Martinez, que viu o marido enfrentar a mesma síndrome.

Bruce Willis mora em Los Angeles, nos EUA, onde vive com a mulher e as filhas Mabel Ray, de 10 anos, e Evelyn Penn, de 8. Desde o último ano, ele voltou a estreitar laços com Demi Moore, sua ex-mulher, com quem teve as filhas Rumer, de 34 anos, Scout, de 31, e Tallulah, de 29.

Todos moram na Califórnia e passaram juntos o confinamento provocado pela pandemia de Covid, em 2020. O ex-casal, que se separou em outubro de 2000 após 13 anos de matrimônio, mantém uma relação de amizade hoje. Moore, aliás, tornou-se um grande apoio para seu ex-marido, a quem ele considera "quase como uma irmã", em suas próprias palavras.

Em entrevista à revista "Bump", Emma explicou que aprendeu a cuidar de Bruce, mas também a não esquecer de cuidar de si mesma. "A mudança em nossa vida me parou e realmente me fez reagir. A quantidade de cuidados para todos em minha casa afetou minha saúde mental e meu bem-estar, o que não ajuda ninguém", afirmou.

De acordo com relatos de amigos, Bruce Willis dedica a maior parte do tempo às filhas, com quem brinca e dança regularmente, e ajuda a esposa a cuidar das flores do jardim ou a fazer tarefas domésticas, como pequenos reparos em móveis e a pintura de cercas ao redor do seu quintal.

O que é demência frontotemporal, doença recém-diagnosticada no ator

Em março de 2022, Bruce Willis se aposentou da atuação após divulgar diagnóstico de afasia, um distúrbio de fala. Agora, a família do ator publicou um relato nas redes sociais em que diz que estado do artista piorou e progrediu para uma condição maior e mais grave chamada de demência frontotemporal.

A demência frontotemporal (DFT) refere-se a um grupo de distúrbios causados pelo acúmulo da proteína “tau” e outras proteínas que destroem os neurônios nos lobos frontais do cérebro (atrás da testa) ou nos lobos temporais (atrás das orelhas).

