"Falta de timing e sensibilidade": Juliette faz post sobre turnê 'Ciclone' no RS e é alvo de crítica

A cantora Juliette recebeu críticas de seguidores após fazer uma postagem sobre a passagem da sua turnê Ciclone por Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, estado que foi alvo do fenômeno meteorológico no último mês. Ao menos, 49 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas que atingiram a região. Após a repercussão, ela apagou o tweet.

Juliette anunciou a turnê em 1 de setembro, dias antes do ciclone se formar no Rio Grande do Sul. O fenômeno climático é nome de uma das novas canções da ex-BBB. Veja abaixo as datas da turnê:

São Paulo: 6 de outubro

Porto Alegre: 14 de outubro

Rio de Janeiro: 20 de outubro

Recife: 21 de outubro

Curitiba: 17 de novembro

Belo Horizonte: 18 de novembro

O número de mortos no ciclone subiu para 49 nesta terça-feira, após novo balanço divulgado pela Defesa Civil do RS. Um corpo foi descoberto na cidade de São Valentim do Sul. A vítima, uma mulher, foi a primeira da cidade.

Ainda restam outras dez pessoas desaparecidas: quatro em Muçum, duas em Lajeado e outras quatro em Arroio do Meio, Encantado, Roca Sales e Santa Tereza. O número de municípios afetados chega a 106. No momento, há ainda 765 desabrigados e 21.095 desalojados. O número de afetados chega a 359.893.

A passagem deste ciclone extratropical fez o Rio Grande do Sul superar a maior tragédia natural das últimas quatro décadas. Em junho, 16 pessoas morreram em decorrência de um fenômeno semelhante.

