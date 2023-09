A- A+

Celebridades "Faltava energia": Apresentadora conta detalhes da última gravação de Faustão antes do transplante Cátia Fonseca estava nos bastidores do programa e afirma que ele interrompeu a gravação após passar mal

A apresentadora Cátia Fonseca, do programa "Melhor da Tarde", do Grupo Bandeirantes de Comunicação, dividiu detalhes da última gravação de Fausto Silva, o Faustão, antes do transplante de coração. Na exibição da última quinta-feira, Cátia contou aos espectadores que estava nos bastidores do último programa gravado por Fausto Silva antes da internação e o apresentador já dava sinais de cansaço.

— Eu estava na coxia e ele já estava há umas sete horas gravando. Eu estava vendo pelo monitor e falava, ele está tão estranho, está meio esverdeado. Sabe quando a gente fica meio verde tanta canseira? Faltava energia — contou Cátia em exibição ao vivo da TV Bandeirantes.

Cátia comentou ainda que o problema de saúde do apresentador dava sinais há mais tempo, mas Faustão não queria parar de trabalhar "por gratidão".

— A gente via ele andando arrastando os pés, mas nem por isso deixava de trabalhar. Se fosse pelo dinheiro, ele não precisava se preocupar. Pelo sucesso, também não precisava. Ele fazia por gratidão. Todo mundo a equipe técnica via que era uma situação difícil. Não foi de um dia para o outro. Ele acabava a gravação e ia embora porque estava debilitado, mas ninguém imaginava o tamanho do problema de saúde —, disse a apresentadora do "Melhor da Tarde".

Faustão falou pela primeira vez na última quinta-feira desde o transplante de coração realizado no último domingo (27). Em vídeos publicados nas redes sociais, o apresentador de 73 anos agradeceu ao público pelo carinho e à família do doador do órgão, Fábio Cordeiro da Silva.

O coração recebido pelo apresentador pertencia ao jogador de futebol de várzea Fabio Cordeiro da Silva, de 35 anos. Ele morreu em 28 de agosto após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral) quando trabalhava como azulejista em um apartamento em Santos, no litoral paulista.

