FAM Festival reúne música, arte e gastronomia no Recife, nos dias 23 e 24 de setembro

Recife se prepara para receber o FAM Festival pela primeira vez. Nos próximos dias 23 e 24 de setembro, o Parque Santana vai ser palco do festival depois de cinco edições em São Paulo, uma no Rio de Janeiro e uma em Salvador, o evento chega na capital pernambucana.



Com entrada gratuita e programação para toda a família, o FAM Festival tem três grandes pilares que carrega em seu nome: Food (gastronomia), Art (arte) e Music (música).



Realizado pela agência Scheeeins com incentivo da Eletrolux, do Ministério da Cultura e apoio da Secretaria de Turismo e Lazer do Recife, o festival será das 11h às 22h nos dois dias - sábado e domingo - no Parque Santana, no bairro homônimo locaizado na Zona Norte do Recife.



Artistas, coletivos e bandas locais irão integrar as atividades do festival, que tem conceito inspirado nos icônicos festivais de verão da Europa cujo propósito é permitir que as pessoas curtam os espaços verdes da cidade entre amigos e em família.



O acesso a toda a programação - que será divulgada em breve - é gratuito. A retirada dos ingressos já está disponível no site do Festival.

