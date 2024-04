A- A+

Famosos Família Beckham: saiba como estão os quatro filhos do jogador e da ex-Spice Girl Celebrando 50 anos, Victoria encantou a internet com foto dos filhos Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper em sua mansão

Celebrando 50 anos, Victoria Beckham compartilhou fotos com sua família. Além do maridão David Beckham, com quem é casada desde 1997, ela exibiu seus quatros filhos.

A ex-Spice Girl e o ex-craque da seleção inglesa são pais de Brooklyn Joseph Beckham, de 25 anos; Romeo Beckham, de 21 anos; Cruz Beckham, de 19; e a única menina, Harper Beckham, de 12 anos. Todos apareceram juntos em imagens na mansão da família e deram o que falar na internet.

Brooklyn Joseph



Brooklyn Beckham é filho de David e Victoria Beckham — Foto: Reprodução



O nome do filho mais velho é inspirado no bairro nova-iorquino em que Victoria descobriu estar grávida. Nascido em 1999, o rapaz é versátil: é fotógrafo, modelo e chef de cozinha. Na adolescência, também passou um tempo na academia de jovens jogadores do Arsenal FC, clube de futebol de Londres, mas não seguiu na carreira.

Ele também morou em diversos países. Passou a infância em Madri e Los Angeles, quando seu pai jogava pelo Real Madrid e o Los Angeles Galaxy. Entre seus padrinhos estão celebridades como Elton John e Elizabeth Hurley.

No plano profissional, o filho mais velho dos Beckham ainda está procurando um caminho. O seu primeiro livro de fotografias, "What I see" (2017) recebeu péssimas críticas e foi motivo de chacota no Twitter. Mesmo sem nenhuma experiência real na cozinha, ele criou a série de vídeos "Cookin 'With Brooklyn". Mas quem preparou os pratos foram dezenas de profissionais contratados, que receberam US$ 100 mil pelo trabalho.

Como modelo ele já tem uma carreira mais consolidada, fazendo trabalhos para Vogue China, Miss Vogue e The New York Times Style Magazine.

Após idas e vindas com a atriz Chloë Grace Moretz, Brooklyn se casou com a atriz americana Nicola Peltz, da série Bates Motel.

Romeo Beckham



David Beckham celebra 21º aniversário do filho Romeo — Foto: Reprodução Instagram



Assim como o irmão mais velho, Romeo começou sua carreira no futebol no centro de formação do Arsenal. Mas saiu do clube depois que seu irmão não renovou seu vínculo com o clube. Após se voltar para o tênis (chegando a treinar com Andy Murray), Romeo voltou para o futebol.

Entre 2021 e 2023 ele jogou no Inter Miami, o atual time de Lionel Messi, e cujo dono é ninguém menos do que... David Beckham. Após um período de préstimo, onde demonstrou potencial, foi contratado pelo Brentford, de Londres. O jogador namora a influencer Mia Regan.

Cruz Beckham

Cruz Beckham curte pôr-do-sol na varanda — Foto: reprodução / instagram



Em fevereiro, ao completar 19 anos, Cruz Beckham recebeu os parabéns do pai, que postou uma foto sua quando criança fazendo uma careta.

"Feliz aniversário para o meu homenzinho. O mais atrevido, com o coração mais bondoso. Continue a ser você e continue a acreditar no teu sonho e a trabalhar tanto como você. Te amamos tanto Cruzie e estamos tão orgulhosos de ti", escreveu o ex-jogador.

Em suas redes sociais, Cruz compartilha algumas de suas paixões, como o futebol e a música. O garoto já postou vários registros tocando guitarra em estúdios.

Harper Seven

Harper Beckham faz selfie na sala de casa — Foto: reprodução / instagram



A caçula recebeu este nome em homenagem à escritora Harper Lee e também ao número com que Beckham costumava jogar. Recentemente, pai e filha se divertindo no preparo de um almoço de fim de semana. Eles mostraram como fazem uma boa dupla de chefs. Juntos, prepararam burritos, enquanto aproveitavam para dançar música latina.

O som escolhido foi o do músico mexicano Juan Gabriel. O jogador mostrou o passo a passo, mostrando ingredientes, dançou com a filha e mostrou um dia divertida entre eles.

No ano passado, Beckham compartilhou imagens dele e da filha se divertindo em um show de Harry Styles, no estádio de Wembley. Beckham e Harper dançaram, cantaram os sucessos do cantor britânico e trocaram várias demonstrações de carinho durante a apresentação.

