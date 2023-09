A- A+

RIO DE JANEIRO Família busca dançarina da cantora Iza, que está desaparecida no Rio de Janeiro A jovem deu entrada em hospital da Zona Norte com ferimentos de arma de fogo na perna, segundo a família

A Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA) investiga o suposto desaparecimento da dançarina Mileide Guedes. A cantora IZA compartilhou neste domingo um post pedindo informações sobre o paradeiro de Mileide. "Coração apertado, mas fé que vamos encontrá-la", postou Iza.

A jovem saiu de Brasília, na última quinta-feira, com destino ao Rio, para participar de ensaios para uma apresentação em São Paulo, no próximo dia 10, e desde então familiares não conseguiram contatá-la.





Dançarina foi vista pela última vez no sábado, na região do Méier, na Zona Norte — Foto: Reprodução / Rede Social

Segundo a família, Mileide saiu à revelia do hospital municipal Salgado Filho, no Méier, na Zona Norte, por volta das 5h30, do último sábado, após receber atendimento médico. Ela teria sido agredida e baleada na perna durante um assalto.

Ainda segundo a família, neste domingo, a dançarina teria sido vista em Copacabana, próximo a um teatro. Durante à tarde, ela teria sido vista no Hostel Maresias, no Leme, na Zona Sul.





Mileide está sem documentos e aparenta estar desnorteada. A família acredita que ela esteja em um surto psicótico.

Leia o comunicado divulgado pela família:





Comunicado divulgado pela família

Veja também

Celebridades Quem é Chico Moedas, namorado de Luísa Sonza homenageado em novo álbum da cantora