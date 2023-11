A- A+

Família de Ana Benevides encontra Taylor Swift antes de último show no Brasil Ana era fã da cantora e morreu em show no Rio de Janeiro

A família de Ana Clara Benevides, fã que morreu em um show de Taylor Swift no Rio de Janeiro, encontrou a cantora antes da última apresentação dela no Brasil, no Allianz Parque, em São Paulo, na noite de domingo (26).

Parentes e amigos da jovem posaram para fotos com a estrela no camarim. Todos estavam com uma camiseta com o rosto de Ana.

Fãs de Taylor Swift postaram, horas antes, um vídeo que mostra a família em uma área reservada da arena.

A família de Ana Clara Benevides está presente no show de hoje da "The Eras Tour" em São Paulo.#SaoPauloTSTheErasTour



pic.twitter.com/oKGA3aOdom — Update Swift Brasil (@updateswiftbr) November 26, 2023

Nas redes, também circulou uma mensagem de Taylor para Adriana Benevides, mãe de Ana. A cantora escreveu "Eu te amo, Adriana. Com amor, Taylor Swift" em uma foto da jovem.

Taylor Swift escreveu uma mensagem de carinho para Adriana Benevides, mãe de Ana Clara.



"Eu te amo, Adriana." pic.twitter.com/lpoa7uiGap — Update Swift Brasil (@updateswiftbr) November 27, 2023

