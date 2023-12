A- A+

HOMENAGEM Família de Bruce Willis o acompanha 24 horas e planeja criar fundação com nome do ator Estado de saúde do astro de ''Duro de Matar'', diagnosticado com demência frontotemporal em fevereiro, sofreu declínio nos últimos meses

O estado de saúde de Bruce Willis uniu ainda mais sua família, e eles agora pensam em criar uma fundação com o nome do protagonista de "Duro de Matar".

"Eles sempre foram unidos, e sempre retribuíram juntos. Mas agora eles têm novas ideias sobre como ajudar", disse à revista US Weekly uma fonte próxima à família.

Em março de 2022, o artista foi diagnosticado com afasia – uma condição que afeta o processamento da linguagem e as habilidades de comunicação de uma pessoa. Em fevereiro deste ano, o diagnóstico de Willis evoluiu para demência frontotemporal, que pode causar lentidão de movimentos, rigidez, problemas de equilíbrio e alterações de comportamento ou linguagem.

De acordo com a reportagem, desde o diagnóstico e o agravamento do estado de saúde do ator, a família está praticamente vivendo junta na mesma casa.

"Eles estão todos lá o tempo todo”, disse a fonte. “Depois que Bruce foi diagnosticado, todos se uniram para manter intacta a memória da família e estar presente como um lembrete constante de que o amam. Tudo gira em torno dele.”

Bruce Willis tem acompanhamento especializado 24 horas por dia, mas pelo menos um membro da família está sempre com ele. As filhas mais velhas do ator - Rumer, Scout e Tallulah -, do casamento com a atriz Demi Moore, têm mostrado ao pai fotos de infância para tentar melhorar seu humor, o que “funciona de vez em quando”.

"Ele está em declínio, mas está em ótimas mãos e tem sua família e amigos próximos apoiando-o. Além disso, os cuidados de saúde que ele recebe são impecáveis”, diz uma outra fonte ouvida pela família, observando que o ator “ainda está presente quando está mental e fisicamente capaz”.

Emma Heming Willis, mulher do ator e mãe de suas filhas mais novas, Mabel e Evelyn, compartilhou uma foto da família reunida para o feriado do Dia de Ação de Graças, em novembro. "Sou grata por conhecer esse tipo de amor", escreveu.

