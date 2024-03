A- A+

BBB 24 Família de Buda diz que Camila Moura, ex dele, nega acesso às redes sociais do brother Familiares do capoerista enviaram notificação extrajudicial para que a mulher entre celular do participante do reality

Lucas Henrique, o Buda do BBB 24, nem sonha que, fora da “casa mais vigiada do Brasil”, a ex-esposa e sua família estão “em pé de guerra”. Após Camila Moura pedir a separação por conta dos flertes com Pitel, os familiares do capoeirista enviaram notificação extrajudicial, porque ela estaria negando o acesso às redes sociais do brother.

Ao jornal O Globo, uma das irmãs de Buda, Rose Ferreira afirmou que a família quer que a ex-cunhada entregue o celular do brother e permita que eles cuidem das redes sociais dele. Ainda de acordo com a mulher, a solicitação teve que ser feita por via judicial, já que Camila nega qualquer contato com os parentes do ex-esposo.

Antes de entrar no BBB, Lucas nomeou Camila como sua procuradora legal. Depois que o participante começou a paquerar uma colega de confinamento, a professora de história anunciou o fim da relação de 15 anos e passou a puxar torcida contra ele. Desde então, ela acumula três milhões de seguidores no Instagram, fechando vários contratos de publicidade.

Segundo Rose, a polêmica envolvendo o irmão afetou profundamente sua família, que teria sofrido até ameaça de morte. “Ninguém está passando a mão na cabeça dele, ele vai ter que arcar com os erros. Mas nesta história que ela falou que a família não ajudou e não fez nada, houve um monte de ataques nas nossas redes sociais. Minha irmã tentou suicídio. Está fazendo tratamento psicológico para poder melhorar”, relatou.

Ao portal do jornalista Leo Dias, a assessoria contratada pela família de Buda afirmou que tem acesso apenas ao Instagram do brother, mas que todo conteúdo precisa ser aprovado por Camila, já que ela possui "autenticação de dois fatores". A família diz ainda que, caso quisesse, a professora poderia revogar unilateralmente a procuração e deixar as redes sociais do ex-marido aos cuidados das irmãs dele.

