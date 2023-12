Família de Depardieu denuncia "maquinação" contra o ator francês

A- A+

A família de Gérard Depardieu denunciou, neste domingo (17), uma "maquinação" contra o famoso ator francês, em meio a uma polêmica após a revelação de alguns comentários sexistas do intérprete.

"É claro, muitas vezes somos surpreendidos pelos comentários de Gérard, mas nosso pai/avô/tio está sendo submetido a uma maquinação sem precedentes", escreveram vários membros de sua família, incluindo sua filha, a atriz Julie Depardieu, em uma coluna publicada no Journal du Dimanche.

No texto, a família denunciou uma "indignação coletiva" contra o ator, garantindo que, "em privado, com os filhos", ele é "extremamente modesto" e "delicado".

Em dezembro de 2020, a Justiça acusou o ator de 74 anos de estupro e agressão sexual à atriz Charlotte Arnould, algo que o ator nega.

Desde então, uma dezena de mulheres acusaram-no, nos jornais, de violência sexual, incluindo a atriz Hélène Darras. A Justiça investiga sua denúncia apresentada em 10 de setembro por fatos em princípio prescritos.

Soma-se a isso a recente difusão de um documentário na televisão pública francesa que mostra de perto o comportamento inadequado de Depardieu com as mulheres durante as filmagens.

Na sexta-feira (15), a ministra francesa da Cultura, Rima Abdul-Malak, disse que o comportamento de Depardieu "envergonha" a França.

Depardieu é uma lenda do cinema francês, como Alain Delon ou Brigitte Bardot, com uma prolífica carreira de mais de 200 filmes, também marcada por excessos e escândalos.

