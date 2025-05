A- A+

ENCONTRO Família de Eunice Paiva e Walter Salles se encontram e web especula: "Será um filme novo?" Diretor de "Ainda estou aqui" e a produtora Daniela Thomas se reuniram com Marcelo Rubens Paiva, autor do livro que inspirou o filme, e suas irmãs Ana Lúcia e Vera Paiva

O “núcleo duro” do filme “ Ainda estou aqui” está a postos. Em uma publicação no Instagram nesta quarta-feira (7), o escritor Marcelo Rubens Paiva — autor do livro homônimo que inspirou o longa vencedor do Oscar de melhor filme internacional — apareceu ao lado do diretor Walter Salles, de Daniela Thomas (produtora) e das irmãs Ana Lúcia e Vera Paiva (cuja vida é retratada na produção).

Ele brincou dizendo que o encontro era para traçar planos. A reunião aconteceu após a festa de lançamento de seu novo livro, “O novo agora”, no Sesc Pinheiros, em São Paulo.

Daniela chegou a comentar: “Que família essa a sua, hein, Marcelo?”, ao que Chico Rubens Paiva — sobrinho do escritor e neto de Rubens e Eunice Paiva — respondeu: “A nossa, você quis dizer, né?”

A tal inscrição “fazendo planos”, por sinal, deixou os internautas atentos. “Já queremos uma continuação dessa obra prima”, afirmou uma pessoa na caixa de comentários. “Opa, será que teremos um filme novo?”, especulou uma outra.

Lançado em 2015, “Ainda estou aqui” narra a luta da mãe do autor, Eunice Paiva, por justiça após seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva, ser sequestrado, morto e desaparecido pela ditadura militar, em janeiro de 1971.

A adaptação cinematográfica da obra, dirigida por Walter Salles, levou o Oscar de melhor filme internacional, concorreu também ao troféu de melhor filme e deu a Fernanda Torres uma indicação à estatueta de melhor atriz (ela ganhou o Globo de Ouro pelo papel).

