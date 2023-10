Família de ex-ator mirim, Guillermo Hundadze, baleado por PM em SP pede empatia e respeito nas redes

A- A+

A família de Guillermo Hundadze publicou uma nota nesta quarta-feira (25) pedindo "respeito" e "empatia". De acordo com o texto publicado, algumas pessoas vem destilando "ódio" nas redes sociais contra o youtuber e ex-ator mirim. O rapaz de 25 anos foi baleado por um PM em São Paulo depois de um desentendimento no trânsito nesta segunda-feira (23). Guillermo passou por cirurgia e está em estado grave na UTI.

"Pedimos para quem gosta do Gui e o acompanha, que façam uma oração pela vida dele e para que ele se recupere o mais rápido possível, por favor! Para as pessoas que estão deferindo ódio nas redes, tenham empatia e respeito com a família e principalmente com ele! O Gui é um bom amigo, filho, neto e namorado. Quem o conhece sabe que ele é muito mais do que o conteúdo dos vídeos postados, ele é jovem e tem muito para viver e aprender", diz trecho do comunicado.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o ex-ator mirim da Globo e o oficial teriam se desentendido depois de uma ultrapassagem. “Ambos se desentenderam durante uma ultrapassagem. Quando parou o carro, o homem [Guillermo] desceu para tirar satisfação com uma arma na cintura. O PM interveio e o atingiu”, diz a SSP.

Quem é Guillermo Hundadze?

Guillermo estreou na Globo como ator em “Eterna Magia” (2007). Em 2008, ele participou do “Natal do Menino Imperador”, especial de fim de ano da emissora. No mesmo ano, participou da série “9mm: São Paulo”. Em 2015, esteve no filme “Metanoia”.

Hoje, ele trabalha com análise de crédito e mantém um canal no YouTube, onde acumula 730 mil inscritos. Na plataforma, ele fala sobre carros e mostra as brigas no trânsito

