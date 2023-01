Família de Gabriel Fop se posiciona após alerta de Tadeu sobre atitudes com Bruna Griphao

A- A+

Após Tadeu Schmitd mandar um recado sobre as atitudes de Gabriel Fop no relacionamento com Bruna Griphao dentro da casa do BBB 23, a família do brother se posicionou sobre a situação. Na manhã desta segunda (23), o perfil oficial do participante soltou uma nota pedindo desculpas pelas "brincadeiras" e falas de Gabriel.

Mais desculpas no Raio-X

Durante o Raio-X desta segunda-feira (23), Gabriel desabafou sobre a bronca que recebeu de Tadeu Schmitd sobre o relacionamento dele com Bruna Griphao ser abusivo e tóxico. "Ontem foi a pior noite da minha vida", começou dizendo. "Venho aqui me desculpar, principalmente com a Bruna, com a família da Bruna que não merecia ter passado por isso, minha mãe, minhas irmãs, meu pai que não me deu essa educação", disse Gabriel.

Ele também se desculpou com "todas as mulheres do mundo" que possam ter ficado ofendidas com a forma como o rapaz falou com Griphao. "Essa não é a minha índole, e eu só não vou sair daqui, não aperto esse botão, porque eu falei essa parada aqui e nem de brincadeira se fala isso, para mulher nenhuma, para pessoa nenhuma… Eu vou me provar aqui dentro. Por mais que eu pareça um moleque, sou homem o suficiente para colocar o pé no chão e a mão na consciência", disse.

