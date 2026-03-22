Família de Jorginho elogia Lewis Capaldi após críticas a Chappell Roan

A- A+

Após críticas ao comportamento de Chappell Roan e sua equipe, a estilista Catherine Harding, mulher de Jorginho, jogador do Flamengo, usou seu perfil no Instagram para elogiar Lewis Capaldi. Ambos os músicos se apresentaram no festival Lollapalooza no sábado, 21.



Ela publicou uma foto ao lado do cantor escocês e de sua filha, e em seguida outra, com a criança sorridente ao lado do músico, fazendo um sinal de "joia". "Lewis Capaldi, obrigada por sua gentileza", escreveu.



Na noite do sábado, 21, Catherine revelou que desistiu de ir ao segundo dia de Lollapalooza: "Nossa filha decidiu que não queria ir ao show à noite depois de como fomos tratadas... Então, em vez disso, tivemos um dia de compras para garotas e depois saímos para jantar juntas. Obrigada a todos pelas mensagens de carinho, está tudo bem!"





Entenda o caso entre Chappell Roan e a família de Jorginho

Na tarde de sábado, 21, em seu Instagram, Jorginho afirmou que sua filha e sua mulher estavam em São Paulo para ir aos shows do Lollapalooza Brasil.



Ao notarem que estavam no mesmo hotel que Chappell Roan, uma das estrelas do festival, a garota teria se aproximado e sorrido para ela. Em seguida, um segurança teria reclamado do comportamento.



A Catherine, o funcionário teria dito que a criança não deveria "desrespeitar ou assediar" a cantora. "Minha filha ficou super assustada e chorou muito", desabafou o atleta.



O fato gerou repercussão na imprensa internacional e foi comentado até mesmo pelo atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere (PSD), que afirmou, no X: "Enquanto eu estiver à frente da nossa cidade esta moça, Chappell Roan, jamais se apresentará no Todo Mundo no Rio! Duvido que a Shakira faria isso!"



Chappell Roan se defende de acusações

Mais cedo neste domingo, 22, Chappell Roan compartilhou um vídeo em que relata "o seu lado da história", alegando que não se tratava de um segurança pessoal seu.



"Eu sequer vi uma mãe e uma filha. Ninguém veio até mim. Ninguém me incomodou. Eu só estava sentada no café da manhã do hotel. Acho que essas pessoas estavam no hotel também. O fato é que eu não pedi para que um segurança fosse abordá-las", disse.



"É injusto por parte do segurança de presumir que alguém não teria boas intenções. Eu não odeio pessoas que são minhas fãs. Eu não odeio crianças. Isso é loucura", prosseguiu.



Por fim, Chapell Roan concluiu: "Eu sinto muito que a mãe e a filha que alguém estava presumindo que vocês fariam algo e, se isso as deixou desconfortáveis, isso me deixa realmente triste. Vocês não merecem isso."



Quem é Lewis Capaldi

O cantor escocês é conhecido principalmente pelo hit Someone You Loved, lançado em 2019 e que fez sucesso mundial. No Reino Unido, alcançou a parte de cima das paradas com outros trabalhos como Forget Me, Pointless e Wish You the Best. Capaldi foi tema de um documentário da Netflix por conta de seu diagnóstico de síndrome de Tourette.



A doença, que não tem cura, mas é tratável, fez com que ele ficasse fora dos palcos por cerca de dois anos. Antes disso, chegou a ter dificuldades para completar uma música no palco em Chicago, em 2023, e também sofreu uma convulsão nos bastidores de um show.



No Lollapalooza Brasil 2026, Lewis Capaldi apostou mais em seu talento vocal e na capacidade de sua banda do que em telões com imagens coloridas ou pirotecnia, entregando um bom show em sua estreia no Brasil. Clique aqui para ler a crítica completa no Estadão.

Veja também